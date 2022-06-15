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Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)
4.0
1
4 103 ₽
4 980 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор DeWalt DCB183 (2 Ач, 18 В, Li-Ion)
    Арт. X169752881
    4.0
    1
    Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)
    Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)
    Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)
    Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)
    Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)
    Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)
      Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)
      Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)
      Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)
      Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)
      Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)
      Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)

      Аккумулятор DeWalt DCB183 (2 Ач, 18 В, Li-Ion)

      • -877 ₽
      4 103 ₽
      4 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169752881
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		DeWalt
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -877 ₽
      4 103 ₽
      4 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор DeWalt DCB183 представляет собой элемент питания для беспроводных электроинструментов торговой марки. Возможно использование с отдельными моделями бесщеточных дрелей-шуруповертов, угловых шлифовальных машин. В литий-ионных аккумуляторных блоках нет «эффекта памяти». Также они защищены от саморазряда. Li-Ion АКБ – наиболее компактные и надежные, рассчитанные на длительный срок эксплуатации.

        Преимущества

        • XR литий-ионная технология DеWALT обеспечивает увеличенное время работы аккумулятора (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) Dewalt DCB 183
        • Светодиодная индикация статуса заряда батареи
        • Увеличенная емкость до 2 А*ч без увеличения размера и веса по отношению к 18.0 В/1.5 Ач батареям
        • Превосходные электрические характеристики