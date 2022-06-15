Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)

Преимущества

XR литий-ионная технология DеWALT обеспечивает увеличенное время работы аккумулятора (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) Dewalt DCB 183

Светодиодная индикация статуса заряда батареи

Увеличенная емкость до 2 А*ч без увеличения размера и веса по отношению к 18.0 В/1.5 Ач батареям

Превосходные электрические характеристики

Аккумулятор DeWalt DCB183 представляет собой элемент питания для беспроводных электроинструментов торговой марки. Возможно использование с отдельными моделями бесщеточных дрелей-шуруповертов, угловых шлифовальных машин. В литий-ионных аккумуляторных блоках нет «эффекта памяти». Также они защищены от саморазряда. Li-Ion АКБ – наиболее компактные и надежные, рассчитанные на длительный срок эксплуатации.