Аккумулятор DeWalt DCB183 для электрической дрели (2Ач, 18 В, Li-Ion)

Аккумулятор DeWalt DCB183 (2 Ач, 18 В, Li-Ion)
Арт. X169752881
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Совместимость
|DeWalt
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор DeWalt DCB183 представляет собой элемент питания для беспроводных электроинструментов торговой марки. Возможно использование с отдельными моделями бесщеточных дрелей-шуруповертов, угловых шлифовальных машин. В литий-ионных аккумуляторных блоках нет «эффекта памяти». Также они защищены от саморазряда. Li-Ion АКБ – наиболее компактные и надежные, рассчитанные на длительный срок эксплуатации.
Преимущества
- XR литий-ионная технология DеWALT обеспечивает увеличенное время работы аккумулятора (18 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) Dewalt DCB 183
- Светодиодная индикация статуса заряда батареи
- Увеличенная емкость до 2 А*ч без увеличения размера и веса по отношению к 18.0 В/1.5 Ач батареям
- Превосходные электрические характеристики