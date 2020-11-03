Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)

Преимущества

Наличие на корпусе индикации зарядки (3 уровня), позволяющей отслеживать уровень оставшегося заряда

Отсутствие «эффекта памяти»

Универсальность: подойдет для разных инструментов производителя

Надежность и долговечность

Аккумулятор Dewalt DCB 184 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Dewalt, имеющими напряжение 18 В. Не обладает эффектом памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки. Аккумулятор имеет защиту от саморазряда и за счет этого может длительное время храниться в заряженном состоянии. Обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы.