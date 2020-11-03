Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)

Аккумулятор DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, 18 В, 5 Ач)
Арт. О00000007068
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Совместимость
|DeWalt
|
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Dewalt DCB 184 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Dewalt, имеющими напряжение 18 В. Не обладает эффектом памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки. Аккумулятор имеет защиту от саморазряда и за счет этого может длительное время храниться в заряженном состоянии. Обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы.
Преимущества
- Наличие на корпусе индикации зарядки (3 уровня), позволяющей отслеживать уровень оставшегося заряда
- Отсутствие «эффекта памяти»
- Универсальность: подойдет для разных инструментов производителя
- Надежность и долговечность