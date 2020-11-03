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Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
5.0
3
6 699 ₽
8 280 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, 18 В, 5 Ач)
    Арт. О00000007068
    5.0
    3
    Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
    Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
    Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
    Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
    Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
      Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
      Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
      Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
      Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
      Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)

      Аккумулятор DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, 18 В, 5 Ач)

      • -1 581 ₽
      6 699 ₽
      8 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007068
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		DeWalt
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -1 581 ₽
      6 699 ₽
      8 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Dewalt DCB 184 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Dewalt, имеющими напряжение 18 В. Не обладает эффектом памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки. Аккумулятор имеет защиту от саморазряда и за счет этого может длительное время храниться в заряженном состоянии. Обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы.

        Преимущества

        • Наличие на корпусе индикации зарядки (3 уровня), позволяющей отслеживать уровень оставшегося заряда
        • Отсутствие «эффекта памяти»
        • Универсальность: подойдет для разных инструментов производителя
        • Надежность и долговечность