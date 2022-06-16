Аккумулятор Вихрь для шуруповертов ДА-12-1, ДА-12-1к, ДА-12-2, ДА-12-2к (АКБ12Н3 КР)
Арт. О00000013530
Аккумулятор Вихрь для шуруповертов ДА-12-1, ДА-12-1к, ДА-12-2, ДА-12-2к (АКБ12Н3 КР)
Арт. О00000013530
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Вихрь
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Съёмный никель-кадмиевый аккумулятор Вихрь для ДА-12-1,ДА-12-1к, ДА-12-2, ДА-12-2к (АКБ12Н3 КР).
Преимущества
- Надежность
- Высокое качество
- Функционирует за счет никель-кадмиевой батареи