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Аккумулятор Вихрь для шуруповертов ДА-12-1, ДА-12-1к, ДА-12-2, ДА-12-2к (АКБ12Н3 КР)
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Вихрь для шуруповертов ДА-12-1, ДА-12-1к, ДА-12-2, ДА-12-2к (АКБ12Н3 КР)
    Арт. О00000013530
    4.5
    2
    Аккумулятор Вихрь для шуруповертов ДА-12-1, ДА-12-1к, ДА-12-2, ДА-12-2к (АКБ12Н3 КР)

      Аккумулятор Вихрь для шуруповертов ДА-12-1, ДА-12-1к, ДА-12-2, ДА-12-2к (АКБ12Н3 КР)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013530
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Вихрь
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы