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Аккумулятор Ресанта для шуруповертов ДА-12-2Л, ДА-12-2ЛК (АКБ12Л1 DCG)
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Ресанта для шуруповертов ДА-12-2Л, ДА-12-2ЛК (АКБ12Л1 DCG)
    Арт. О00000013689
    5.0
    2
    Аккумулятор Ресанта для шуруповертов ДА-12-2Л, ДА-12-2ЛК (АКБ12Л1 DCG)

      Аккумулятор Ресанта для шуруповертов ДА-12-2Л, ДА-12-2ЛК (АКБ12Л1 DCG)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013689
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Совместимость
      		Ресанта
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Съемный литий-ионный аккумулятор Ресанта подойдет для шуруповертов моделей ДА-12-2Л,ДА-12-2ЛК (АКБ12Л1 DCG).

        Преимущества

        • Выполнен из пластика
        • Легкий вес
        • Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени