Аккумулятор Ресанта для ДА-14-2Л,ДА-14-2ЛК, АКБ14Л1 DCG

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Аккумулятор Ресанта АКБ14Л1 DCG представляет собой компактный и высокопроизводительный источник питания для использования вместе с дрелями и дрелями-шуруповертами. В основе данной модели используется литий-ионная технология, среди главных преимуществ которой можно отметить высокую эффективность, надежность и отсутствие нежелательных эффектов, возникающих в результате большого количества циклов зарядки-разрядки. Другой отличительной особенностью модели является емкость в 2 А*ч, что вкупе с напряжением 14.4 В может обеспечить до 60 минут работы на полном заряде. Аккумулятор Ресанта АКБ14Л1 DCG изготовлен в прочном корпусе из высококачественного пластика, устойчивого к разным внешним воздействиям, что позволяет использовать источник питания даже в сложных условиях. Благодаря креплению по типу слайдера данная модель отличается простой и удобной установкой на совместимое оборудование. Поставка аккумулятора осуществляется поштучно в фирменном картонной упаковке.