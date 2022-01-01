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Аккумулятор Ресанта для ДА-14-2Л,ДА-14-2ЛК, АКБ14Л1 DCG
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Ресанта для ДА-14-2Л,ДА-14-2ЛК, АКБ14Л1 DCG
    Арт. 1079084
    Аккумулятор Ресанта для ДА-14-2Л,ДА-14-2ЛК, АКБ14Л1 DCG

      Аккумулятор Ресанта для ДА-14-2Л,ДА-14-2ЛК, АКБ14Л1 DCG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1079084

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Совместимость
      		Ресанта
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор Ресанта АКБ14Л1 DCG представляет собой компактный и высокопроизводительный источник питания для использования вместе с дрелями и дрелями-шуруповертами. В основе данной модели используется литий-ионная технология, среди главных преимуществ которой можно отметить высокую эффективность, надежность и отсутствие нежелательных эффектов, возникающих в результате большого количества циклов зарядки-разрядки. Другой отличительной особенностью модели является емкость в 2 А*ч, что вкупе с напряжением 14.4 В может обеспечить до 60 минут работы на полном заряде. Аккумулятор Ресанта АКБ14Л1 DCG изготовлен в прочном корпусе из высококачественного пластика, устойчивого к разным внешним воздействиям, что позволяет использовать источник питания даже в сложных условиях. Благодаря креплению по типу слайдера данная модель отличается простой и удобной установкой на совместимое оборудование. Поставка аккумулятора осуществляется поштучно в фирменном картонной упаковке.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость