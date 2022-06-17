Аккумулятор Вихрь для шуруповерта ДА-14.4Л-2К (АКБ14Л1 DCG)
Арт. О00000013617
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Совместимость
|Вихрь
|
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Съемный литий-ионный аккумулятор Вихрь подойдет для шуруповерта ДА-14,4Л-2К Вихрь.
Преимущества
- Надежность
- Легкий вес
- Высокое качество
- Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени