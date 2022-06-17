Аккумулятор Вихрь для шуруповертов ДА-24Л-2К, ДА-24Л-2К-У (АКБ24Л1 DCG)
Арт. О00000013625
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Вихрь
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Вихрь подойдет для шуруповертов Вихрь ДА-24Л-2К,ДА-24Л-2К-У (АКБ24Л1 DCG).
Преимущества
- Надежность
- Выполнен из пластика
- Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени