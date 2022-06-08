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Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
5.0
2
16 789 ₽
21 600 ₽
Аккумуляторы для ИБП
    Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
    Арт. О00000002934
    5.0
    2
    Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
    Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
    Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
    Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
    Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
    Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
      Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
      Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
      Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
      Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
      Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
      Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017

      Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017

      • -4 811 ₽
      16 789 ₽
      21 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000002934
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энергия
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Время работы без подзарядки, мин
      		480
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -4 811 ₽
      16 789 ₽
      21 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017 - представляет собой необслуживаемую, кислотно-свинцовую аккумуляторную батарею, которая создана по технологии AGM (Absorbed Glass Mat). Устройство рассчитано на большую нагрузку и тяжелые условия эксплуатации. Является оптимальной альтернативой классическим моделям, т. к. в нем содержится абсорбированный, а не жидкий электролит. Подходит для применения с источниками бесперебойного питания (ИБП) ПН-серии. Срок эксплуатации аккумулятора в наиболее жестком цикличном режиме составляет 1200 циклов разряда до 30 % от расчётной емкости и заряда до 100 %. В щадящем буферном режиме срок годности изделия существенно увеличивается.

        Преимущества

        • Конструкция аккумулятора Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017 не требует обслуживания
        • Конструкция имеет клапанную регулировку, что предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм
        • Безопасная работа: при правильной зарядке исключается возможность выделения газов и опасность взрыва
        • Герметичная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении
        • Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации
        • Увеличенный срок службы в буферном режиме эксплуатации - 15 лет
        • Стабильная работа при больших нагрузках
        • Количество элементов: 6
        • Напряжение АКБ: 12 В
        • Емкость: 100 Ач при 10 часовой зарядке до 1,8В на элемент при 25°С
        • Максимальный ток разряда: 1000А (5 сек)
        • Внутреннее сопротивление: приблизительно 5 милиОм
        • Диапазон допустимых температур: разряд: -20~60°С, заряд: 0~50°С, хранение: -20~60°С
        • Номинальная рабочая температура: 25 +- 5°С
        • Заряд (буферный режим): от 13,6 до 13,8 В при 25°С
        • Максимальный рекомендуемый ток заряда: 30 А
        • Заряд (циклический режим): от 14,6 до 14,8 В при 25°С
        • Саморазряд - батарея может храниться более 6 месяцев при температуре 25°С; саморазряд менее 3% в месяц
        • Тип клемм: Т6 под болт М6
        • Материал корпуса: ABS
        • Габаритные размеры: 328x172x230 мм