Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
Арт. О00000002934
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Время работы без подзарядки, мин
|480
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017 - представляет собой необслуживаемую, кислотно-свинцовую аккумуляторную батарею, которая создана по технологии AGM (Absorbed Glass Mat). Устройство рассчитано на большую нагрузку и тяжелые условия эксплуатации. Является оптимальной альтернативой классическим моделям, т. к. в нем содержится абсорбированный, а не жидкий электролит. Подходит для применения с источниками бесперебойного питания (ИБП) ПН-серии. Срок эксплуатации аккумулятора в наиболее жестком цикличном режиме составляет 1200 циклов разряда до 30 % от расчётной емкости и заряда до 100 %. В щадящем буферном режиме срок годности изделия существенно увеличивается.
Преимущества
- Конструкция аккумулятора Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017 не требует обслуживания
- Конструкция имеет клапанную регулировку, что предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм
- Безопасная работа: при правильной зарядке исключается возможность выделения газов и опасность взрыва
- Герметичная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении
- Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации
- Увеличенный срок службы в буферном режиме эксплуатации - 15 лет
- Стабильная работа при больших нагрузках
- Количество элементов: 6
- Напряжение АКБ: 12 В
- Емкость: 100 Ач при 10 часовой зарядке до 1,8В на элемент при 25°С
- Максимальный ток разряда: 1000А (5 сек)
- Внутреннее сопротивление: приблизительно 5 милиОм
- Диапазон допустимых температур: разряд: -20~60°С, заряд: 0~50°С, хранение: -20~60°С
- Номинальная рабочая температура: 25 +- 5°С
- Заряд (буферный режим): от 13,6 до 13,8 В при 25°С
- Максимальный рекомендуемый ток заряда: 30 А
- Заряд (циклический режим): от 14,6 до 14,8 В при 25°С
- Саморазряд - батарея может храниться более 6 месяцев при температуре 25°С; саморазряд менее 3% в месяц
- Тип клемм: Т6 под болт М6
- Материал корпуса: ABS
- Габаритные размеры: 328x172x230 мм