Преимущества

Конструкция аккумулятора Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017 не требует обслуживания

Конструкция имеет клапанную регулировку, что предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм

Безопасная работа: при правильной зарядке исключается возможность выделения газов и опасность взрыва

Герметичная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении

Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации

Увеличенный срок службы в буферном режиме эксплуатации - 15 лет

Стабильная работа при больших нагрузках

Количество элементов: 6

Напряжение АКБ: 12 В

Емкость: 100 Ач при 10 часовой зарядке до 1,8В на элемент при 25°С

Максимальный ток разряда: 1000А (5 сек)

Внутреннее сопротивление: приблизительно 5 милиОм

Диапазон допустимых температур: разряд: -20~60°С, заряд: 0~50°С, хранение: -20~60°С

Номинальная рабочая температура: 25 +- 5°С

Заряд (буферный режим): от 13,6 до 13,8 В при 25°С

Максимальный рекомендуемый ток заряда: 30 А

Заряд (циклический режим): от 14,6 до 14,8 В при 25°С

Саморазряд - батарея может храниться более 6 месяцев при температуре 25°С; саморазряд менее 3% в месяц

Тип клемм: Т6 под болт М6

Материал корпуса: ABS

Габаритные размеры: 328x172x230 мм

Аккумулятор Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017 - представляет собой необслуживаемую, кислотно-свинцовую аккумуляторную батарею, которая создана по технологии AGM (Absorbed Glass Mat). Устройство рассчитано на большую нагрузку и тяжелые условия эксплуатации. Является оптимальной альтернативой классическим моделям, т. к. в нем содержится абсорбированный, а не жидкий электролит. Подходит для применения с источниками бесперебойного питания (ИБП) ПН-серии. Срок эксплуатации аккумулятора в наиболее жестком цикличном режиме составляет 1200 циклов разряда до 30 % от расчётной емкости и заряда до 100 %. В щадящем буферном режиме срок годности изделия существенно увеличивается.