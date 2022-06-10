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Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторы для садовой техники
    Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
    Арт. О00000004982
    5.0
    2
    Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
    Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
    Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
    Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
    Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
    Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
    Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
      Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
      Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
      Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
      Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
      Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
      Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01
      Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01

      Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004982
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Совместимость
      		Husqvarna
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор 36В, 5.2 Ач, Li-Ion, компактный BLi200 Husqvarna 9670919-01 подходит для всей аккумуляторной техники Husqvarna. Отличается продолжительной работой на одной зарядке. Данный аккумулятор имеет индикатор уровня заряда, что позволяет отслеживать степень разряда. Аккумулятор с профессиональными характеристиками, высокой энергоемкостью, спроектированный для работы в любых погодных условиях. Его конструкция позволяет производить до 1500 циклов зарядки. Имеет эффективное охлаждение и интуитивно-понятный 4-х светодиодный индикатор заряда.

        Преимущества

        • Не имеет эффекта памяти, можно хранить при любом уровне разряда и использовать в любую погоду
        • Рабочий ресур аккумулятора - 1500 циклов зарядки-разрядки