Аккумулятор Husqvarna BLi200 9670919-01

Преимущества

Не имеет эффекта памяти, можно хранить при любом уровне разряда и использовать в любую погоду

Рабочий ресур аккумулятора - 1500 циклов зарядки-разрядки

Аккумулятор 36В, 5.2 Ач, Li-Ion, компактный BLi200 Husqvarna 9670919-01 подходит для всей аккумуляторной техники Husqvarna. Отличается продолжительной работой на одной зарядке. Данный аккумулятор имеет индикатор уровня заряда, что позволяет отслеживать степень разряда. Аккумулятор с профессиональными характеристиками, высокой энергоемкостью, спроектированный для работы в любых погодных условиях. Его конструкция позволяет производить до 1500 циклов зарядки. Имеет эффективное охлаждение и интуитивно-понятный 4-х светодиодный индикатор заряда.