Аккумулятор Makita PA14 193985-8

Преимущества

Энергоемкость – 1,3 А-час

Удачная конструкция «обойма» с частичным размещением в рукоятке инструмента, что уменьшает выступающую часть

Высокая нагрузочная способность

Широкий температурный диапазон – аккумулятор сохраняет свои свойства при морозе и жаре

Малое время зарядки

Аккумулятор РА14 Макита 193985-8 (аналог: 193986-6) для дрелей и шуруповертов с напряжением 14,4 Вольт. На корпусе имеет 2 защелки для надежной фиксации аккумулятора в корпусе инструмента. При правильном использовании аккумулятора PA14 Makita 193985-8 количество циклов заряда доходит до 2000. Имеет эффект памяти, в связи с этим аккумулятор нужно разряжать и заряжать до конца, чтобы он не терял в ёмкости. При длительном хранении следует оставлять заряженным аккумулятор на 20 - 30 %. Во избежании полного разряда аккумулятора следует учитывать естественный самозаряд от 1 до 10 % в месяц.