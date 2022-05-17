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Аккумулятор Makita PA14 193985-8
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Makita PA14 193985-8
    Арт. Х13171460
    5.0
    2
    Аккумулятор Makita PA14 193985-8
    Аккумулятор Makita PA14 193985-8
      Аккумулятор Makita PA14 193985-8
      Аккумулятор Makita PA14 193985-8

      Аккумулятор Makita PA14 193985-8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х13171460
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Совместимость
      		Makita
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор РА14 Макита 193985-8 (аналог: 193986-6) для дрелей и шуруповертов с напряжением 14,4 Вольт. На корпусе имеет 2 защелки для надежной фиксации аккумулятора в корпусе инструмента. При правильном использовании аккумулятора PA14 Makita 193985-8 количество циклов заряда доходит до 2000. Имеет эффект памяти, в связи с этим аккумулятор нужно разряжать и заряжать до конца, чтобы он не терял в ёмкости. При длительном хранении следует оставлять заряженным аккумулятор на 20 - 30 %. Во избежании полного разряда аккумулятора следует учитывать естественный самозаряд от 1 до 10 % в месяц.

        Преимущества

        • Энергоемкость – 1,3 А-час
        • Удачная конструкция «обойма» с частичным размещением в рукоятке инструмента, что уменьшает выступающую часть
        • Высокая нагрузочная способность
        • Широкий температурный диапазон – аккумулятор сохраняет свои свойства при морозе и жаре
        • Малое время зарядки