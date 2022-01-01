Аккумуляторная батарея Greenworks Литий-Ионная 24В 2А*ч 2902707
Арт. X1048044628
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Совместимость
|Greenworks
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Время работы без подзарядки, мин
|45
- Аккумулятор GreenWorks G24B2 это Литий-ионный(Li-ion) аккумулятор последнего поколения, выполненный по новейшей технологии и используемый в технике GreenWorks серии G-24 24V. Аккумулятор состоит из японских ячеек Sanyo и снабжается встроенной электронной схемой управления, которая предназначена для защиты от перезаряда и перегрева. Это гарантирует долгий срок службы аккумулятора - более 2000 полных циклов заряда, что при некоммерческом использовании приблизительно равно 10-ти годам работы. В отличие от Никель-кадмиевых(NiCd) или Никель-металл-гидридных(NiMH) аккумуляторов, Литий-ионный(Li-ion) аккумулятор не подвержен "эффекту памяти" - потери ёмкости при подзарядке не полностью разрядившегося аккумулятора. А также важным преимуществом является быстрый заряд аккумулятора, уже за 22 минут достигается 50% заряда, а полный заряд происходит за 45 минут. Для удобства, аккумулятор снабжен индикации уровня заряда и ударопрочным корпусом для защиты от механических повреждений.
Преимущества
- Совместимость со всеми устройствами из линейки GreenWorks G-24
- Долгий срок службы - более 2000 полных циклов заряда
- Отсутствие эффекта памяти
- Быстрый заряд аккумулятора (22 мин = 50%, 45 мин = 100%)
- Индикатор уровня заряда
- Ударопрочный корпус