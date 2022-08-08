Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
Арт. О00000027687
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение аккумулятора, В
|20
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Вес, кг
|2.3
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- Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20 применяется для распиливания дерева и деревосодержащих материалов, а так же пластика, изделий из фосфогипса и газонаполненного бетона.
Преимущества
- Li-Ion 20 В система позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
- Индикатор уровня заряда позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда
- Металлическая опорная плита способна выдерживать большие нагрузки, служит для увеличения прочности конструкции
- Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45º
- Предохранитель от произвольного пуска защищает инструмент от случайного включения
- Эргономика. Прорезиненные основная и дополнительная рукоятки гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе