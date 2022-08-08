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Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные циркулярные пилы
    Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
    Арт. О00000027687
    5.0
    1
    Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
    Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
    Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
    Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
    Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
    Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
    Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
      Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
      Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
      Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
      Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
      Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
      Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20
      Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20

      Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000027687
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение аккумулятора, В
      		20
      Вес, кг
      		2.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20 применяется для распиливания дерева и деревосодержащих материалов, а так же пластика, изделий из фосфогипса и газонаполненного бетона.

        Преимущества

        • Li-Ion 20 В система позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
        • Индикатор уровня заряда позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда
        • Металлическая опорная плита способна выдерживать большие нагрузки, служит для увеличения прочности конструкции
        • Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45º
        • Предохранитель от произвольного пуска защищает инструмент от случайного включения
        • Эргономика. Прорезиненные основная и дополнительная рукоятки гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе