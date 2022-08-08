Преимущества

Li-Ion 20 В система позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени

Индикатор уровня заряда позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда

Металлическая опорная плита способна выдерживать большие нагрузки, служит для увеличения прочности конструкции

Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45º

Предохранитель от произвольного пуска защищает инструмент от случайного включения

Эргономика. Прорезиненные основная и дополнительная рукоятки гарантирует повышенный комфорт и уменьшает утомляемость при продолжительной работе

Аккумуляторная дисковая пила Ставр ПДА -165/20 применяется для распиливания дерева и деревосодержащих материалов, а так же пластика, изделий из фосфогипса и газонаполненного бетона.