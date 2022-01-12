Преимущества

Компактная конструкция - для удобства работы в труднодоступных местах

Двухскоростной редуктор

Наличие реверса

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000 снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Благодаря компактной конструкции, инструмент удобен для работы в труднодоступных местах. Модель имеет встроенную подсветку, что позволяет работать даже при плохом освещении. Насадки, входящие в комплект, расширяют сферу применения инструмента.