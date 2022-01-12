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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
    Арт. X1048041302582
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302582
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000 снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Благодаря компактной конструкции, инструмент удобен для работы в труднодоступных местах. Модель имеет встроенную подсветку, что позволяет работать даже при плохом освещении. Насадки, входящие в комплект, расширяют сферу применения инструмента.

        Преимущества

        • Компактная конструкция - для удобства работы в труднодоступных местах
        • Двухскоростной редуктор
        • Наличие реверса
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000