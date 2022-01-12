Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000
Арт. X1048041302582
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000 снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Благодаря компактной конструкции, инструмент удобен для работы в труднодоступных местах. Модель имеет встроенную подсветку, что позволяет работать даже при плохом освещении. Насадки, входящие в комплект, расширяют сферу применения инструмента.
Преимущества
- Компактная конструкция - для удобства работы в труднодоступных местах
- Двухскоростной редуктор
- Наличие реверса
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Bosch GSR 12V-15 FC 0.601.9F6.000