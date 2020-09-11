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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
    Арт. О00000002678
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000002678
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		65
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Компактная дрель-шуруповерт DEWALT 18В DCD708S2T предназначена для сверления отверстий в металле и древесине. Благодаря корпусу длиной 160 мм можно работать в местах с ограниченным доступом. Износостойкий бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает высокую производительность. 15 положений селектора позволяют точно задавать рабочие параметры в зависимости от особенностей материала. Расположенная у основания LED-подсветка оптимально освещает рабочую зону. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Регулируемая частота вращения
        • 2 аккумулятора - для продолжительной работы
        • Хорошая развесовка корпуса для комфортной работы
        • Клипса для крепления дрели на ремень - так она будет под рукой
        • Реверс облегчает извлечение заклинившего сверла из материала
        • Высокая производительность без перегрева за счет отсутствия трения щеточного узла
        • Резиновые накладки облегчают контроль над инструментом, защищают от повреждений и повышают удобство
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда