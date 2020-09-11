Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T

Компактная дрель-шуруповерт DEWALT 18В DCD708S2T предназначена для сверления отверстий в металле и древесине. Благодаря корпусу длиной 160 мм можно работать в местах с ограниченным доступом. Износостойкий бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает высокую производительность. 15 положений селектора позволяют точно задавать рабочие параметры в зависимости от особенностей материала. Расположенная у основания LED-подсветка оптимально освещает рабочую зону. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки.

Преимущества