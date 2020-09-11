Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD708S2T
Арт. О00000002678
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|65
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
Компактная дрель-шуруповерт DEWALT 18В DCD708S2T предназначена для сверления отверстий в металле и древесине. Благодаря корпусу длиной 160 мм можно работать в местах с ограниченным доступом. Износостойкий бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает высокую производительность. 15 положений селектора позволяют точно задавать рабочие параметры в зависимости от особенностей материала. Расположенная у основания LED-подсветка оптимально освещает рабочую зону. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Регулируемая частота вращения
- 2 аккумулятора - для продолжительной работы
- Хорошая развесовка корпуса для комфортной работы
- Клипса для крепления дрели на ремень - так она будет под рукой
- Реверс облегчает извлечение заклинившего сверла из материала
- Высокая производительность без перегрева за счет отсутствия трения щеточного узла
- Резиновые накладки облегчают контроль над инструментом, защищают от повреждений и повышают удобство
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда