Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2

Дрель-шуруповерт Dewalt 2.0 Ач DCD771D2 используется для закручивания шурупов и сверления отверстий в различных материалах. Компактный корпус удобен при работе в местах с ограниченным доступом. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять оснастку. LED подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных помещениях. Износоустойчивые металлические шестерни редуктора обеспечивает высокий рабочий ресурс.

Преимущества