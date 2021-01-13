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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
4.8
6
13 602 ₽
14 750 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
    Арт. Ю00000019749
    4.8
    6
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2

      • -1 148 ₽
      13 602 ₽
      14 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019749
      4.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -1 148 ₽
      13 602 ₽
      14 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Дрель-шуруповерт Dewalt 2.0 Ач DCD771D2 используется для закручивания шурупов и сверления отверстий в различных материалах. Компактный корпус удобен при работе в местах с ограниченным доступом. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять оснастку. LED подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных помещениях. Износоустойчивые металлические шестерни редуктора обеспечивает высокий рабочий ресурс.

        Преимущества

        • Механическая 2-х ступенчатая передача
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Обрезиненная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный хват
        • Практичный чемодан для удобства хранения и транспортировки Dewalt DCD771D2
        • Легкое переключение скоростей благодаря прочному слайдеровому переключателю
        • Электронная регулировка скорости с помощью триггера обеспечивает плавность и точность работы, защищая инструмент от перегрузок
        • Высокоресурсные аккумуляторы оснащены системой балансировки заряда, что способствует равномерному распределению энергии по ячейкам аккумулятора