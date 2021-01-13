Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
Арт. Ю00000019749
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Дрель-шуруповерт Dewalt 2.0 Ач DCD771D2 используется для закручивания шурупов и сверления отверстий в различных материалах. Компактный корпус удобен при работе в местах с ограниченным доступом. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять оснастку. LED подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных помещениях. Износоустойчивые металлические шестерни редуктора обеспечивает высокий рабочий ресурс.
Преимущества
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Обрезиненная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный хват
- Практичный чемодан для удобства хранения и транспортировки Dewalt DCD771D2
- Легкое переключение скоростей благодаря прочному слайдеровому переключателю
- Электронная регулировка скорости с помощью триггера обеспечивает плавность и точность работы, защищая инструмент от перегрузок
- Высокоресурсные аккумуляторы оснащены системой балансировки заряда, что способствует равномерному распределению энергии по ячейкам аккумулятора