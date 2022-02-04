Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791NT, без АКБ и ЗУ

Дрель-шуруповерт Dewalt DCD791NT используется для сверления отверстий и закручивания крепежа. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает отличную производительность. Компактный дизайн корпуса позволяет работать в местах с ограниченным доступом. Двухскоростной металлический редуктор лучше отводит тепло и гарантирует долгий срок службы инструмента. Светодиодная подсветка в нижней части дрели-шуруповерта максимально освещает рабочую зону.

Преимущества