Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791NT, без АКБ и ЗУ
Арт. О00000007300
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|70
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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Дрель-шуруповерт Dewalt DCD791NT используется для сверления отверстий и закручивания крепежа. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает отличную производительность. Компактный дизайн корпуса позволяет работать в местах с ограниченным доступом. Двухскоростной металлический редуктор лучше отводит тепло и гарантирует долгий срок службы инструмента. Светодиодная подсветка в нижней части дрели-шуруповерта максимально освещает рабочую зону.
Преимущества
- Регулируемая скорость и реверс
- Прорезиненная рукоятка для надежного захвата
- Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень
- 15-ступенчатый регулятор крутящего момента для работы с различными материалами и шурупами
- "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом
- Практичный кейс для удобства транспортировки и хранения Dewalt DCD791NT