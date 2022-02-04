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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791NT, без АКБ и ЗУ
5.0
2
15 196 ₽
15 830 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791NT, без АКБ и ЗУ
    Арт. О00000007300
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791NT, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791NT, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791NT, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791NT, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791NT, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791NT, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791NT, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791NT, без АКБ и ЗУ

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD791NT, без АКБ и ЗУ

      • -634 ₽
      15 196 ₽
      15 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007300
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		70
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -634 ₽
      15 196 ₽
      15 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Дрель-шуруповерт Dewalt DCD791NT используется для сверления отверстий и закручивания крепежа. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает отличную производительность. Компактный дизайн корпуса позволяет работать в местах с ограниченным доступом. Двухскоростной металлический редуктор лучше отводит тепло и гарантирует долгий срок службы инструмента. Светодиодная подсветка в нижней части дрели-шуруповерта максимально освещает рабочую зону.

        Преимущества

        • Регулируемая скорость и реверс
        • Прорезиненная рукоятка для надежного захвата
        • Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень
        • 15-ступенчатый регулятор крутящего момента для работы с различными материалами и шурупами
        • "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом
        • Практичный кейс для удобства транспортировки и хранения Dewalt DCD791NT
        Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!