Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT, без АКБ и ЗУ

Преимущества

Прорезиненная рукоятка для надежного захвата

Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень

Li-Ion сдвижной аккумулятор обеспечивает его лёгкую установку и снятие

Металлический редуктор для оптимального отвода тепла и долгого срока службы

11-позиционный регулятор крутящего момента обеспечивает его оптимальный выбор и высокоточное заворачивание

Кейс для удобства хранения и транспортировки DEWALT DCD991NT

Дрель-шуруповерт DEWALT DCD991NT применяется для заворачивания шурупов и сверления отверстий. Бесшумный 3-х скоростной металлический редуктор обеспечивает оптимальную производительность. "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой - для полного контроля над инструментом. Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя позволяет быстро и просто менять оснастку. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации дрели в затемненных помещениях.

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!