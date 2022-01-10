Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT, без АКБ и ЗУ
Арт. О00000007180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|95
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Дрель-шуруповерт DEWALT DCD991NT применяется для заворачивания шурупов и сверления отверстий. Бесшумный 3-х скоростной металлический редуктор обеспечивает оптимальную производительность. "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой - для полного контроля над инструментом. Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя позволяет быстро и просто менять оснастку. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации дрели в затемненных помещениях.
Преимущества
- Прорезиненная рукоятка для надежного захвата
- Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень
- Li-Ion сдвижной аккумулятор обеспечивает его лёгкую установку и снятие
- Металлический редуктор для оптимального отвода тепла и долгого срока службы
- 11-позиционный регулятор крутящего момента обеспечивает его оптимальный выбор и высокоточное заворачивание
- Кейс для удобства хранения и транспортировки DEWALT DCD991NT
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!