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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT, без АКБ и ЗУ
5.0
1
20 311 ₽
20 940 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT, без АКБ и ЗУ
    Арт. О00000007180
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT, без АКБ и ЗУ

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD991NT, без АКБ и ЗУ

      • -629 ₽
      20 311 ₽
      20 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007180
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		95
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -629 ₽
      20 311 ₽
      20 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель-шуруповерт DEWALT DCD991NT применяется для заворачивания шурупов и сверления отверстий. Бесшумный 3-х скоростной металлический редуктор обеспечивает оптимальную производительность. "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой - для полного контроля над инструментом. Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя позволяет быстро и просто менять оснастку. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации дрели в затемненных помещениях.

        Преимущества

        • Прорезиненная рукоятка для надежного захвата
        • Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень
        • Li-Ion сдвижной аккумулятор обеспечивает его лёгкую установку и снятие
        • Металлический редуктор для оптимального отвода тепла и долгого срока службы
        • 11-позиционный регулятор крутящего момента обеспечивает его оптимальный выбор и высокоточное заворачивание
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки DEWALT DCD991NT

        Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!