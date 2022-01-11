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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01
4.0
2
7 230 ₽
7 280 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01
    Арт. О00000006060
    4.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01

      • -50 ₽
      7 230 ₽
      7 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006060
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -50 ₽
      7 230 ₽
      7 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01 применяется для сверления отверстий и заворачивания крепежных элементов. Имеет увеличенный крутящий момент, что повышает эффективность работы. LED-подсветка оптимально освещает пространство при работе в затемненных помещениях. Быстрозажимной патрон с автолоком шпинделя помогает легко заменить оснастку. Индикатор уровня остаточного заряда дает возможность следить за состоянием аккумулятора.

        Преимущества

        • Бесключевой патрон
        • Универсальная платформа АКБ
        • Моноблочная часовая зарядка
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Два аккумулятора в комплекте - для продолжительных работ
        • Контроллер с функцией отключения двигателя при перегрузке
        • Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя
        • Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями - высокая эффективность сверления и закручивания крепежа
        • Технология Li-ion - низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость