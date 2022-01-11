Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01
Арт. О00000006060
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01 применяется для сверления отверстий и заворачивания крепежных элементов. Имеет увеличенный крутящий момент, что повышает эффективность работы. LED-подсветка оптимально освещает пространство при работе в затемненных помещениях. Быстрозажимной патрон с автолоком шпинделя помогает легко заменить оснастку. Индикатор уровня остаточного заряда дает возможность следить за состоянием аккумулятора.
Преимущества
- Бесключевой патрон
- Универсальная платформа АКБ
- Моноблочная часовая зарядка
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Два аккумулятора в комплекте - для продолжительных работ
- Контроллер с функцией отключения двигателя при перегрузке
- Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями - высокая эффективность сверления и закручивания крепежа
- Технология Li-ion - низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость