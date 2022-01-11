Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР 535.0.2.01 применяется для сверления отверстий и заворачивания крепежных элементов. Имеет увеличенный крутящий момент, что повышает эффективность работы. LED-подсветка оптимально освещает пространство при работе в затемненных помещениях. Быстрозажимной патрон с автолоком шпинделя помогает легко заменить оснастку. Индикатор уровня остаточного заряда дает возможность следить за состоянием аккумулятора.

Преимущества