Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-18ЭР 536.0.2.02 подходит как профессионалам, так и домашним мастерам. С ее помощью можно просверлить отверстия в мягких материалах, а также закрутить/открутить крепеж. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Реверс помогает легко извлечь сверло в случае его заклинивания. Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями обеспечивает долгий срок службы и эффективную работу. Модель имеет отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя.

Преимущества