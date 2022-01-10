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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
5.0
1
7 020 ₽
8 340 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
    Арт. О00000006062
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02

      • -1 320 ₽
      7 020 ₽
      8 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006062
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		38
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -1 320 ₽
      7 020 ₽
      8 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-18ЭР 536.0.2.02 подходит как профессионалам, так и домашним мастерам. С ее помощью можно просверлить отверстия в мягких материалах, а также закрутить/открутить крепеж. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Реверс помогает легко извлечь сверло в случае его заклинивания. Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями обеспечивает долгий срок службы и эффективную работу. Модель имеет отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя.

        Преимущества

        • LED-подсветка рабочей зоны
        • Универсальная платформа АКБ
        • Моноблочная часовая зарядка
        • Индикатор уровня остаточного заряда
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
        • Два аккумулятора в комплекте - для бесперебойной работы
        • Контроллер с функцией отключения двигателя при перегрузке
        • Технология Li-ion - низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость