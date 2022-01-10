Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР 536.0.2.02
Арт. О00000006062
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|38
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-18ЭР 536.0.2.02 подходит как профессионалам, так и домашним мастерам. С ее помощью можно просверлить отверстия в мягких материалах, а также закрутить/открутить крепеж. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Реверс помогает легко извлечь сверло в случае его заклинивания. Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями обеспечивает долгий срок службы и эффективную работу. Модель имеет отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя.
Преимущества
- LED-подсветка рабочей зоны
- Универсальная платформа АКБ
- Моноблочная часовая зарядка
- Индикатор уровня остаточного заряда
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- Два аккумулятора в комплекте - для бесперебойной работы
- Контроллер с функцией отключения двигателя при перегрузке
- Технология Li-ion - низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость