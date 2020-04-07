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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411
    Арт. О00000005998
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000005998
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411 снащена быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что обеспечивает простую смену оснастки. Благодаря встроенной подсветке можно работать даже при плохом освещении. Охлаждение двигателя происходит за счет вывода излишков тепла через вентиляционные отверстия корпуса. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Li-lon аккумулятор - не имеют эффекта памяти, обладают большой ёмкостью, у них небольшой вес
        • Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
        • Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение двигателя
        • Прорезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами
        • Подсветка рабочей зоны
        • 2 аккумулятора - для непрерывной работы
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки PATRIOT BR 111ES 180201411