Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411
Арт. О00000005998
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|25
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411 снащена быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что обеспечивает простую смену оснастки. Благодаря встроенной подсветке можно работать даже при плохом освещении. Охлаждение двигателя происходит за счет вывода излишков тепла через вентиляционные отверстия корпуса. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Li-lon аккумулятор - не имеют эффекта памяти, обладают большой ёмкостью, у них небольшой вес
- Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
- Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение двигателя
- Прорезиненная рукоятка - для комфортной работы
- Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами
- Подсветка рабочей зоны
- 2 аккумулятора - для непрерывной работы
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки PATRIOT BR 111ES 180201411