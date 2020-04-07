Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111ES 180201411 снащена быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что обеспечивает простую смену оснастки. Благодаря встроенной подсветке можно работать даже при плохом освещении. Охлаждение двигателя происходит за счет вывода излишков тепла через вентиляционные отверстия корпуса. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

Преимущества