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Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM380Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM380Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
    Арт. О00000026485
    5.0
    1
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM380Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM380Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM380Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM380Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM380Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM380Z, с аккумуляторами, зарядным устройством

      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM380Z, с аккумуляторами, зарядным устройством

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026485
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Makita DLM380Z питается от двух литий-ионных аккумуляторов 18 В. Предназначена для работы на участках площадью 300-600 кв.м. За один проход обрабатывает полосу шириной 38 см. Высота скашивания изменяется в диапазоне 25-75 мм при помощи центрального рычага, имеющего 6 положений. В конструкции травосборника предусмотрена ручка для удобства опустошения. Колеса максимально заведены за края, что позволяет работать вблизи стен и заборов.

        Преимущества

        • Травосборник с индикатором уровня травы
        • Электрический тормоз двигателя
        • Плавный пуск
        • Литий-ионный аккумулятор - отсутствует эффект памяти и саморазряда
        • Ручка на травосборнике для удобства его опустошения
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Номинальное напряжение: 36 В
        • Высота скашивания 25-75 мм, 6 ступеней
        • Частота холостого хода: 3700 мин-1
        • Потребляемая мощность: 620 Вт
        • Рекомендуемая площадь скашивания: 300-600 м2