Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM380Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
Арт. О00000026485
Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM380Z, с аккумуляторами, зарядным устройством
Арт. О00000026485
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
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- Газонокосилка Makita DLM380Z питается от двух литий-ионных аккумуляторов 18 В. Предназначена для работы на участках площадью 300-600 кв.м. За один проход обрабатывает полосу шириной 38 см. Высота скашивания изменяется в диапазоне 25-75 мм при помощи центрального рычага, имеющего 6 положений. В конструкции травосборника предусмотрена ручка для удобства опустошения. Колеса максимально заведены за края, что позволяет работать вблизи стен и заборов.
Преимущества
- Травосборник с индикатором уровня травы
- Электрический тормоз двигателя
- Плавный пуск
- Литий-ионный аккумулятор - отсутствует эффект памяти и саморазряда
- Ручка на травосборнике для удобства его опустошения
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Номинальное напряжение: 36 В
- Высота скашивания 25-75 мм, 6 ступеней
- Частота холостого хода: 3700 мин-1
- Потребляемая мощность: 620 Вт
- Рекомендуемая площадь скашивания: 300-600 м2