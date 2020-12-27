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Аккумуляторная отвертка Bosch IXO 0.603.9A8.020
5.0
1
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Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Bosch IXO 0.603.9A8.020
    Арт. X1048041302452
    5.0
    1
    Аккумуляторная отвертка Bosch IXO 0.603.9A8.020

      Аккумуляторная отвертка Bosch IXO 0.603.9A8.020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302452
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		215
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шуруповерт Bosch IXO V basic 0.603.9A8.020 используется для заворачивания шурупов диаметром до 5 мм. Встроенная подсветка даёт возможность работать в тёмных помещениях. В комплект входит зарядное устройство Micro-USB для быстрой подзарядки. Модель поставляется с 10 стандартными битами, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.

        Преимущества

        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Встроенная подсветка
        • Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы шуруповертом Bosch IXO V basic 0.603.9A8.020
        • Литий-ионная технология - отсутствие эффекта памяти, саморазряда
        • Малый вес (всего 300 г)
        • Автоматическая блокировка шпинделя
        • Индикация заряда с помощью светодиода
        • Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)