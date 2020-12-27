Аккумуляторная отвертка Bosch IXO 0.603.9A8.020
Арт. X1048041302452
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|215
- Шуруповерт Bosch IXO V basic 0.603.9A8.020 используется для заворачивания шурупов диаметром до 5 мм. Встроенная подсветка даёт возможность работать в тёмных помещениях. В комплект входит зарядное устройство Micro-USB для быстрой подзарядки. Модель поставляется с 10 стандартными битами, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.
Преимущества
- Индикатор заряда аккумулятора
- Встроенная подсветка
- Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы шуруповертом Bosch IXO V basic 0.603.9A8.020
- Литий-ионная технология - отсутствие эффекта памяти, саморазряда
- Малый вес (всего 300 г)
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Индикация заряда с помощью светодиода
- Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)