Аккумуляторная отвертка Bosch IXO 0.603.9A8.020

Преимущества

Индикатор заряда аккумулятора

Встроенная подсветка

Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы шуруповертом Bosch IXO V basic 0.603.9A8.020

Литий-ионная технология - отсутствие эффекта памяти, саморазряда

Малый вес (всего 300 г)

Автоматическая блокировка шпинделя

Индикация заряда с помощью светодиода

Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Шуруповерт Bosch IXO V basic 0.603.9A8.020 используется для заворачивания шурупов диаметром до 5 мм. Встроенная подсветка даёт возможность работать в тёмных помещениях. В комплект входит зарядное устройство Micro-USB для быстрой подзарядки. Модель поставляется с 10 стандартными битами, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.