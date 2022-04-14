Аккумуляторные садовые ножницы Bosch ISIO 3 0.600.833.100

Преимущества

Небольшой размер

Вес намного меньше, по сравнению с обычными аккумуляторными ножницами

Антиблокировочная система

Широкий набор функций: новые насадки Multi-click делают инструмент еще универсальнее

Практичный индикатор заряда батареи

Ножницы для травы Bosch ISIO 0.600.833.100 предназначены для подравнивания небольших газонов на стыках с дорожками, вдоль стен - там, где не достает косилка. Инновационная литиево-ионная технология зарядки обеспечивает длительный цикл работы и долгий срок службы аккумуляторов. Ширина обработки: 8 см.