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Аккумуляторные садовые ножницы Bosch ISIO 3 0.600.833.100
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные садовые ножницы
    Аккумуляторные садовые ножницы Bosch ISIO 3 0.600.833.100
    Арт. X19039758
    5.0
    3
    Аккумуляторные садовые ножницы Bosch ISIO 3 0.600.833.100

      Аккумуляторные садовые ножницы Bosch ISIO 3 0.600.833.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039758
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Время работы на одном заряде, мин
      		50
      Время заряда, мин
      		210
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ножницы для травы Bosch ISIO 0.600.833.100 предназначены для подравнивания небольших газонов на стыках с дорожками, вдоль стен - там, где не достает косилка. Инновационная литиево-ионная технология зарядки обеспечивает длительный цикл работы и долгий срок службы аккумуляторов. Ширина обработки: 8 см.

        Преимущества

        • Небольшой размер
        • Вес намного меньше, по сравнению с обычными аккумуляторными ножницами
        • Антиблокировочная система
        • Широкий набор функций: новые насадки Multi-click делают инструмент еще универсальнее
        • Практичный индикатор заряда батареи