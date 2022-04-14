Аккумуляторные садовые ножницы Bosch ISIO 3 0.600.833.100
Арт. X19039758
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Время работы на одном заряде, мин
|50
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Время заряда, мин
|210
- Ножницы для травы Bosch ISIO 0.600.833.100 предназначены для подравнивания небольших газонов на стыках с дорожками, вдоль стен - там, где не достает косилка. Инновационная литиево-ионная технология зарядки обеспечивает длительный цикл работы и долгий срок службы аккумуляторов. Ширина обработки: 8 см.
Преимущества
- Небольшой размер
- Вес намного меньше, по сравнению с обычными аккумуляторными ножницами
- Антиблокировочная система
- Широкий набор функций: новые насадки Multi-click делают инструмент еще универсальнее
- Практичный индикатор заряда батареи