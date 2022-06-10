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Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
5.0
2
29 990 ₽
Аккумуляторные садовые ножницы
  • Персональная скидка
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Арт. О00000004979
5.0
2
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
  • Персональная скидка
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01

Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01

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29 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000004979
5.0
2

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Тип аккумулятора
Li-ion
Напряжение аккумулятора, В
36
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
29 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01 применяются для обработки живой изгороди. Отличаются сбалансированной конструкцией и простотой управления. Источником питания служит литий-ионный аккумулятор, который подходит к другим инструментам Husqvarna. Режим savE™ позволяет экономить энергию аккумулятора и дает самый продолжительный рабочий цикл.

    Преимущества

    • Малошумный двигатель BLDC
    • Автоматическое отключение в случае простоя
    • Отсутствие токсичных выхлопов
    • Отсутствие саморазряда и эффекта памяти у аккумулятора, батарею можно подзаряжать в любое время
    • Сбалансированная конструкция
    • Простота управления
    • Литий-ионный аккумулятор 36В подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna
    • Не требует обслуживания

    Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект.