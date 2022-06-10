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Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01
Арт. О00000004979
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Напряжение аккумулятора, В
|36
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- Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01 применяются для обработки живой изгороди. Отличаются сбалансированной конструкцией и простотой управления. Источником питания служит литий-ионный аккумулятор, который подходит к другим инструментам Husqvarna. Режим savE™ позволяет экономить энергию аккумулятора и дает самый продолжительный рабочий цикл.
Преимущества
- Малошумный двигатель BLDC
- Автоматическое отключение в случае простоя
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Отсутствие саморазряда и эффекта памяти у аккумулятора, батарею можно подзаряжать в любое время
- Сбалансированная конструкция
- Простота управления
- Литий-ионный аккумулятор 36В подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna
- Не требует обслуживания
Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект.