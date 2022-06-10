Преимущества

Малошумный двигатель BLDC

Автоматическое отключение в случае простоя

Отсутствие токсичных выхлопов

Отсутствие саморазряда и эффекта памяти у аккумулятора, батарею можно подзаряжать в любое время

Сбалансированная конструкция

Простота управления

Литий-ионный аккумулятор 36В подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna

Не требует обслуживания

Аккумуляторные ножницы Husqvarna 115iHD45 9670983-01 применяются для обработки живой изгороди. Отличаются сбалансированной конструкцией и простотой управления. Источником питания служит литий-ионный аккумулятор, который подходит к другим инструментам Husqvarna. Режим savE™ позволяет экономить энергию аккумулятора и дает самый продолжительный рабочий цикл.

Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект.