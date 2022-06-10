Аккумуляторные ножницы Husqvarna 520iHD60 9679156-02 (без аккумулятора)
Арт. О00000004980
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Напряжение аккумулятора, В
|36
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- Аккумуляторные ножницы для живой изгороди Husqvarna 520iHD60 9679156-02 предназначены для коммерческого использования.
Отличная сбалансированность улучшает маневренность.
Регулируемая задняя рукоятка позволяет легче переключаться между режимами вертикального и горизонтального реза.
Инструмент имеет режим энергосбережения SavE для продолжительной работы на одном заряде.
Преимущества
- Регулировка угла изделия
- Облегченный дизайн - небольшой вес для комфортной работы
- Питание от аккумулятора для автономной работы Husqvarna 520iHD60 9679156-02
- Бесшумность
- Режим энергосбережения SavE
- Бесщеточный двигатель для высокой эффективности
- Интуитивное управление для простого использования
- Совместим со всеми аккумуляторами и зарядными устройствами Husqvarna BLi