Аккумуляторные ножницы Husqvarna 520iHD60 9679156-02 (без аккумулятора)

Преимущества

Регулировка угла изделия

Облегченный дизайн - небольшой вес для комфортной работы

Питание от аккумулятора для автономной работы Husqvarna 520iHD60 9679156-02

Бесшумность

Режим энергосбережения SavE

Бесщеточный двигатель для высокой эффективности

Интуитивное управление для простого использования

Совместим со всеми аккумуляторами и зарядными устройствами Husqvarna BLi

Аккумуляторные ножницы для живой изгороди Husqvarna 520iHD60 9679156-02 предназначены для коммерческого использования.Отличная сбалансированность улучшает маневренность.Регулируемая задняя рукоятка позволяет легче переключаться между режимами вертикального и горизонтального реза.Инструмент имеет режим энергосбережения SavE для продолжительной работы на одном заряде.