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Аккумуляторные ножницы Husqvarna 520iHD60 9679156-02 (без аккумулятора)
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные садовые ножницы
    Аккумуляторные ножницы Husqvarna 520iHD60 9679156-02 (без аккумулятора)
    Арт. О00000004980
    5.0
    2
    Аккумуляторные ножницы Husqvarna 520iHD60 9679156-02 (без аккумулятора)

      Аккумуляторные ножницы Husqvarna 520iHD60 9679156-02 (без аккумулятора)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004980
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторные ножницы для живой изгороди Husqvarna 520iHD60 9679156-02 предназначены для коммерческого использования.
        Отличная сбалансированность улучшает маневренность.
        Регулируемая задняя рукоятка позволяет легче переключаться между режимами вертикального и горизонтального реза.
        Инструмент имеет режим энергосбережения SavE для продолжительной работы на одном заряде.

        Преимущества

        • Регулировка угла изделия
        • Облегченный дизайн - небольшой вес для комфортной работы
        • Питание от аккумулятора для автономной работы Husqvarna 520iHD60 9679156-02
        • Бесшумность
        • Режим энергосбережения SavE
        • Бесщеточный двигатель для высокой эффективности
        • Интуитивное управление для простого использования
        • Совместим со всеми аккумуляторами и зарядными устройствами Husqvarna BLi
        Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект.