Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI

Преимущества

Простой в использовании магазин с индикатором степени заполнения

Универсальное применение для крепления тонких материалов к мягкой древесине

Li-Ion аккумуляторы без эффекта памяти и саморазряда

Указатель количества скоб

Система Push + Release

Очень малый вес - всего 0.8 кг

Напряжение аккумулятора: 3.6 В

Аккумуляторный степлер Bosch PTK 3.6 Li 0.603.968.120 предназначен для скрепления различных материалов металлическими скобами, особенно удобен при работе с мягкой древесиной. Инструмент прост и удобен в использовании: рукоятка максимально повторяет форму руки, а мягкие прорезиненные накладки обеспечивают надежный хват без проскальзывания руки