Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI
Арт. Х1271908
Характеристики
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Производитель
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Частота ударов, уд/мин
|30
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Упаковка
|коробка
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
- Аккумуляторный степлер Bosch PTK 3.6 Li 0.603.968.120 предназначен для скрепления различных материалов металлическими скобами, особенно удобен при работе с мягкой древесиной. Инструмент прост и удобен в использовании: рукоятка максимально повторяет форму руки, а мягкие прорезиненные накладки обеспечивают надежный хват без проскальзывания руки
Преимущества
- Простой в использовании магазин с индикатором степени заполнения
- Универсальное применение для крепления тонких материалов к мягкой древесине
- Li-Ion аккумуляторы без эффекта памяти и саморазряда
- Указатель количества скоб
- Система Push + Release
- Очень малый вес - всего 0.8 кг
- Напряжение аккумулятора: 3.6 В