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Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI
4.0
1
Найти аналог
Электрические степлеры
    Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI
    Арт. Х1271908
    4.0
    1
    Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI
    Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI
    Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI
    Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI
    Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI
      Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI
      Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI
      Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI
      Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI
      Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI

      Аккумуляторный степлер BOSCH PTK 3.6 V LI

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1271908
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Частота ударов, уд/мин
      		30
      Упаковка
      		коробка
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный степлер Bosch PTK 3.6 Li 0.603.968.120 предназначен для скрепления различных материалов металлическими скобами, особенно удобен при работе с мягкой древесиной. Инструмент прост и удобен в использовании: рукоятка максимально повторяет форму руки, а мягкие прорезиненные накладки обеспечивают надежный хват без проскальзывания руки

        Преимущества

        • Простой в использовании магазин с индикатором степени заполнения
        • Универсальное применение для крепления тонких материалов к мягкой древесине
        • Li-Ion аккумуляторы без эффекта памяти и саморазряда
        • Указатель количества скоб
        • Система Push + Release
        • Очень малый вес - всего 0.8 кг
        • Напряжение аккумулятора: 3.6 В