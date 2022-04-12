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Аккумуляторный фонарь Энкор ФА-12-18У 50030
4.5
2
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Фонари и фонарики
    Аккумуляторный фонарь Энкор ФА-12-18У 50030
    Арт. X43716123
    4.5
    2
    Аккумуляторный фонарь Энкор ФА-12-18У 50030
    Аккумуляторный фонарь Энкор ФА-12-18У 50030
    Аккумуляторный фонарь Энкор ФА-12-18У 50030
    Аккумуляторный фонарь Энкор ФА-12-18У 50030
      Аккумуляторный фонарь Энкор ФА-12-18У 50030
      Аккумуляторный фонарь Энкор ФА-12-18У 50030
      Аккумуляторный фонарь Энкор ФА-12-18У 50030
      Аккумуляторный фонарь Энкор ФА-12-18У 50030

      Аккумуляторный фонарь Энкор ФА-12-18У 50030

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X43716123
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.34
      Габариты, мм
      		233x91x118
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный фонарь ЭНКОР ФА-12-18У 50030 - профессиональный инструмент с автономным питанием, который используется для работ в труднодоступных местах или в условиях пониженной видимости. Выполнен из высококачественного пластика, совместим со всеми аккумуляторами от шуруповертов серии М. Рукоятка аккумуляторного фонаря Энкор ФА-12-18У 50030 надежно располагается в руке, оснащена удобным курком-выключателем. Предусмотрена возможность фокусировки светового луча - для направленного освещения небольшого участка. Аккумулятор в комплект не входит.

        Преимущества

        • Комфортная работа
        • Направленное освещение
        • Небольшие габариты и вес
        • Время работы на одном заряде - 900 минут (15 часов)
        • Совместим со всеми аккумуляторами от шуруповертов серии М
        • Долгая работа на одном заряде аккумулятора за счет использования светодиодов
        • Головка фонаря может поворачиваться и фиксироваться в шести положениях - для удобной работы в труднодоступных местах
        • Максимальная длительность свечения при полностью заряженном исправном аккуммуляторе 12 В - 11 часов
        • Максимальная длительность свечения при полностью заряженном исправном аккуммуляторе 14.4 В - 13 часов
        • Максимальная длительность свечения при полностью заряженном исправном аккуммуляторе 18 В - 15 часов