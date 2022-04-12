Аккумуляторный фонарь Энкор ФА-12-18У 50030
Арт. X43716123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.34
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Габариты, мм
|233x91x118
- Аккумуляторный фонарь ЭНКОР ФА-12-18У 50030 - профессиональный инструмент с автономным питанием, который используется для работ в труднодоступных местах или в условиях пониженной видимости. Выполнен из высококачественного пластика, совместим со всеми аккумуляторами от шуруповертов серии М. Рукоятка аккумуляторного фонаря Энкор ФА-12-18У 50030 надежно располагается в руке, оснащена удобным курком-выключателем. Предусмотрена возможность фокусировки светового луча - для направленного освещения небольшого участка. Аккумулятор в комплект не входит.
Преимущества
- Комфортная работа
- Направленное освещение
- Небольшие габариты и вес
- Время работы на одном заряде - 900 минут (15 часов)
- Совместим со всеми аккумуляторами от шуруповертов серии М
- Долгая работа на одном заряде аккумулятора за счет использования светодиодов
- Головка фонаря может поворачиваться и фиксироваться в шести положениях - для удобной работы в труднодоступных местах
- Максимальная длительность свечения при полностью заряженном исправном аккуммуляторе 12 В - 11 часов
- Максимальная длительность свечения при полностью заряженном исправном аккуммуляторе 14.4 В - 13 часов
- Максимальная длительность свечения при полностью заряженном исправном аккуммуляторе 18 В - 15 часов