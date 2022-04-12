Преимущества

Аккумуляторный фонарь ЭНКОР ФА-12-18У 50030 - профессиональный инструмент с автономным питанием, который используется для работ в труднодоступных местах или в условиях пониженной видимости. Выполнен из высококачественного пластика, совместим со всеми аккумуляторами от шуруповертов серии М. Рукоятка аккумуляторного фонаря Энкор ФА-12-18У 50030 надежно располагается в руке, оснащена удобным курком-выключателем. Предусмотрена возможность фокусировки светового луча - для направленного освещения небольшого участка. Аккумулятор в комплект не входит.