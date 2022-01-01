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Аккумуляторный фонарь Metabo ULA 14.4-18 602311000
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Аккумуляторный фонарь Metabo ULA 14.4-18 602311000
    Арт. Х12713209
    Аккумуляторный фонарь Metabo ULA 14.4-18 602311000
    Аккумуляторный фонарь Metabo ULA 14.4-18 602311000
      Аккумуляторный фонарь Metabo ULA 14.4-18 602311000
      Аккумуляторный фонарь Metabo ULA 14.4-18 602311000

      Аккумуляторный фонарь Metabo ULA 14.4-18 602311000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12713209

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Вес, кг
      		0.4
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		2.6
      Напряжение, В
      		14.4
      Питание
      		аккумулятор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторный фонарь Metabo ULA 14.4-18 (602311000): 

        • Компактные и удобные, для разнообразных применений
        • Удобные в обращении благодаря эргономичной форме
        • С долговечной галогенной лампочкой
        • С фокусировкойти луча для направленного освещения
        • Головка фонаря поворачивается и фиксируется в 6 положениях
        • Подходит для всех аккумуляторных блоков Li-Power Compact, Li-Power Plus и Li-Power Extreme с 14,4 и 18 вольт

        Внимание!!Аккумулятор не идет в комплекте!