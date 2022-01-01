Аккумуляторный фонарь Metabo ULA 14.4-18 602311000
Арт. Х12713209
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.4
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Емкость аккумулятора, А/ч
|2.6
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Напряжение, В
|14.4
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Питание
|аккумулятор
Аккумуляторный фонарь Metabo ULA 14.4-18 (602311000):
- Компактные и удобные, для разнообразных применений
- Удобные в обращении благодаря эргономичной форме
- С долговечной галогенной лампочкой
- С фокусировкойти луча для направленного освещения
- Головка фонаря поворачивается и фиксируется в 6 положениях
- Подходит для всех аккумуляторных блоков Li-Power Compact, Li-Power Plus и Li-Power Extreme с 14,4 и 18 вольт
Внимание!!Аккумулятор не идет в комплекте!