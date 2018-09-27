Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue
Арт. X43716167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.16
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Степень защиты
|IP 20
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- Фонарь Рекорд PM-0104 – простое, надежное, не требующее дополнительных расходных материалов устройство для освещения. Он выполнен из прочного пластика, выглядит солидно и не обманет ожиданий владельца относительно длительности службы. Четыре светодиода, служащие для выполнения основной функции, светят ярко, без раздражающего мерцания. Рекорд PM-0104 заряжается от бытовой электрической сети – для этого достаточно снять защитную крышку с контактов, расположенных в торце ручки, и подключить его к розетке. Ход процесса восполнения энергии сопровождается свечением лампочки индикатора. При непрерывной работе зарядки прибора хватит на 7-8 часов использования.
Преимущества
- Светодиодный индикатор заряда
- Встроенное зарядное устройство
- Выдвижная сетевая вилка с фиксирующим устройством