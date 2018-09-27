Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue

Преимущества

Светодиодный индикатор заряда

Встроенное зарядное устройство

Выдвижная сетевая вилка с фиксирующим устройством

Фонарь Рекорд PM-0104 – простое, надежное, не требующее дополнительных расходных материалов устройство для освещения. Он выполнен из прочного пластика, выглядит солидно и не обманет ожиданий владельца относительно длительности службы. Четыре светодиода, служащие для выполнения основной функции, светят ярко, без раздражающего мерцания. Рекорд PM-0104 заряжается от бытовой электрической сети – для этого достаточно снять защитную крышку с контактов, расположенных в торце ручки, и подключить его к розетке. Ход процесса восполнения энергии сопровождается свечением лампочки индикатора. При непрерывной работе зарядки прибора хватит на 7-8 часов использования.