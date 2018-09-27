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Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue
5.0
2
430 ₽
Фонари и фонарики
    Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue
    Арт. X43716167
    5.0
    2
    Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue
    Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue
    Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue
    Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue
    Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue
      Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue
      Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue
      Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue
      Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue
      Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue

      Аккумуляторный фонарь Рекорд PM-0104 Blue

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X43716167
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Рекорд
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.16
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фонарь Рекорд PM-0104 – простое, надежное, не требующее дополнительных расходных материалов устройство для освещения. Он выполнен из прочного пластика, выглядит солидно и не обманет ожиданий владельца относительно длительности службы. Четыре светодиода, служащие для выполнения основной функции, светят ярко, без раздражающего мерцания.   Рекорд PM-0104 заряжается от бытовой электрической сети – для этого достаточно снять защитную крышку с контактов, расположенных в торце ручки, и подключить его к розетке. Ход процесса восполнения энергии сопровождается свечением лампочки индикатора. При непрерывной работе зарядки прибора хватит на 7-8 часов использования.

        Преимущества

        • Светодиодный индикатор заряда
        • Встроенное зарядное устройство
        • Выдвижная сетевая вилка с фиксирующим устройством