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Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"
5.0
2
5 699 ₽
6 740 ₽
Аккумуляторные гайковерты
    Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000
    Арт. X1048041302583
    5.0
    2
    Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"
    Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"
    Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"
    Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"
    Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"
      Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"
      Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"
      Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"
      Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"
      Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"

      Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000

      • -1 041 ₽
      5 699 ₽
      6 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302583
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		12
      Все характеристики
      • -1 041 ₽
      5 699 ₽
      6 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000 предназначен для выкручивания и для закручивания крепежных элементов. Оно позволяет превосходно справляться с подобными задачами, решая их за сравнительно короткое время. Независимость рассматриваемого инструмента от электрической сети дает возможность без всяких проблем эксплуатировать его в самых разных условиях. Компактность делает технику хорошо подходящей для выполнения операций в трудных для доступа местах.
        Максимальный крутящий момент у данного гайковерта составляет 100 Нм. Число оборотов и число ударов при использовании этой модели можно регулировать в достаточно большом диапазоне в соответствии со спецификой производимых работ.
        Аккумуляторами и зарядкой данное устройство не комплектуется.

        Преимущества

        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания
        • Встроенная светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Наличие реверса
        • Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы
        • Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы аккумуляторного ударного гайковерта Bosch GDR 120-LI Solo 0.601.9F0.000
        • Универсальная аккумуляторная система - можно использовать все Li-Ion аккумуляторы Bosch Professional 10,8/12 В