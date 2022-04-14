Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"

Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000
Арт. X1048041302583
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Напряжение аккумулятора, В
|12
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- Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000 предназначен для выкручивания и для закручивания крепежных элементов. Оно позволяет превосходно справляться с подобными задачами, решая их за сравнительно короткое время. Независимость рассматриваемого инструмента от электрической сети дает возможность без всяких проблем эксплуатировать его в самых разных условиях. Компактность делает технику хорошо подходящей для выполнения операций в трудных для доступа местах.
Максимальный крутящий момент у данного гайковерта составляет 100 Нм. Число оборотов и число ударов при использовании этой модели можно регулировать в достаточно большом диапазоне в соответствии со спецификой производимых работ.
Аккумуляторами и зарядкой данное устройство не комплектуется.
Преимущества
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания
- Встроенная светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Наличие реверса
- Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы
- Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы аккумуляторного ударного гайковерта Bosch GDR 120-LI Solo 0.601.9F0.000
- Универсальная аккумуляторная система - можно использовать все Li-Ion аккумуляторы Bosch Professional 10,8/12 В