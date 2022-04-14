Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000, тип аккумулятора li-ion, размер патрона 1/4"

Преимущества

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания

Встроенная светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении

Наличие реверса

Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы

Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы аккумуляторного ударного гайковерта Bosch GDR 120-LI Solo 0.601.9F0.000

Универсальная аккумуляторная система - можно использовать все Li-Ion аккумуляторы Bosch Professional 10,8/12 В

Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li 0.601.9F0.000 предназначен для выкручивания и для закручивания крепежных элементов. Оно позволяет превосходно справляться с подобными задачами, решая их за сравнительно короткое время. Независимость рассматриваемого инструмента от электрической сети дает возможность без всяких проблем эксплуатировать его в самых разных условиях. Компактность делает технику хорошо подходящей для выполнения операций в трудных для доступа местах.Максимальный крутящий момент у данного гайковерта составляет 100 Нм. Число оборотов и число ударов при использовании этой модели можно регулировать в достаточно большом диапазоне в соответствии со спецификой производимых работ.