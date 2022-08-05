Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-402C 4935443991
Арт. 1034083
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|800
- Аккумуляторный перфоратор AEG BBH12 LI-402C 4935443991 незаменим при монтажных и демонтажных работах. Данная модель осуществляет сверление и ударное сверление в дереве, металле и бетоне. Благодаря наличию в комплекте переходника под биты возможно откручивание и закручивание резьбового крепежа. Инструмент работает от аккумуляторов, что обеспечивает автономность и работу в условиях отсутствия электричества. За удобство транспортировки и хранения отвечает пластиковый кейс, в котором поставляется перфоратор. Удобная рукоятка с нескользящими накладками гарантирует надежный хват и точный контроль над процессом работы.
Преимущества
- Защита от перегрева, перегрузки и глубокого разряда
- Выдерживает температуру от -18 до +50 °С
- Металлический корпус редуктора AEG BBH12 LI-402C 4935443991 - для увеличения надежности
- Предохранительная муфта - для защиты пользователя
- Переходник для бит в комплекте - для различного применения
- Функция отключения удара - для сверления в металле и дереве
- Индикатор уровня заряда - для контроля
- Патрон SDS-Plus - для простого подбора необходимой оснастки