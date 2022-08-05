Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG BBH12 LI-402C 4935443991

Преимущества

Защита от перегрева, перегрузки и глубокого разряда

Выдерживает температуру от -18 до +50 °С

Металлический корпус редуктора AEG BBH12 LI-402C 4935443991 - для увеличения надежности

Предохранительная муфта - для защиты пользователя

Переходник для бит в комплекте - для различного применения

Функция отключения удара - для сверления в металле и дереве

Индикатор уровня заряда - для контроля

Патрон SDS-Plus - для простого подбора необходимой оснастки

Аккумуляторный перфоратор AEG BBH12 LI-402C 4935443991 незаменим при монтажных и демонтажных работах. Данная модель осуществляет сверление и ударное сверление в дереве, металле и бетоне. Благодаря наличию в комплекте переходника под биты возможно откручивание и закручивание резьбового крепежа. Инструмент работает от аккумуляторов, что обеспечивает автономность и работу в условиях отсутствия электричества. За удобство транспортировки и хранения отвечает пластиковый кейс, в котором поставляется перфоратор. Удобная рукоятка с нескользящими накладками гарантирует надежный хват и точный контроль над процессом работы.