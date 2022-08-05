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Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
    Арт. 1034221
    5.0
    1
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002

      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034221
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		940
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 36 V-LI Plus 0.611.906.002 функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Удобная рукоятка с нескользящими накладками гарантирует надежный хват и точный контроль над процессом работы. Наличие предохранительной муфты исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора при клине оснастки. За удобство транспортировки и хранения перфоратора отвечает пластиковый кейс.

        Преимущества

        • Патрон SDS-Plus - для простого подбора необходимой оснастки
        • Удобная регулировка положения зубила - для любых условий работы
        • Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы
        • Ограничительный упор - для сверления отверстий заданной глубины
        • Реверс - для изменения направления вращения бура (необходимо для легкого извлечения его из материала)
        • Антивибрационная система - для максимального комфорта при минимальной вибрации
        • Абсолютный контроль при заклинивании сверла благодаря системе Bosch KickBack Control (KBC)
        • Защита пользователя и инструмента в случае перегрузки или заклинивания