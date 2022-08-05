Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024

Преимущества

3 режима: сверление, сверление с ударом, заворачивание

Две скорости редуктора: при первой частота вращения достигает 280 об/мин, при второй – 900 об/мин

При включенных режимах сверления или заворачивания функция удара блокируется

Благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP) сменный литий-ионный аккумулятор обладает исключительной долговечностью

Компактные размеры и малый вес (1,2 кг)

Пневматический ударный механизм

Удобная рукоятка с нескользкой вставкой - для надёжного удержания аккумуляторного перфоратора Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024

На одной зарядке аккумулятора можно сделать 72 отверстия в мягкой древесине или 31 отверстие в бетоне, или завернуть 88 шурупов

Аккумуляторный перфоратор Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024 оснащен более износоустойчивой и долговечной системой хвостовика SDS-Quick. Благодаря ей можно произвести быструю замену сверел и бит. В зависимости от плотности материала можно плавно отрегулировать скорость от нуля до максимального значения с помощью выключателя, а изменить направление вращения для отворачивания шурупов - находящейся рядом кнопкой реверса. Данная модель позволяет выполнять ударное сверление в бетоне и кирпичной кладке, обычное сверление и заворачивание шурупов с помощью пневматического ударного механизма.