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Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
    Арт. 1034219
    5.0
    1
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024

      Перфоратор с аккумулятором SDS-Quick Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034219
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024 оснащен более износоустойчивой и долговечной системой хвостовика SDS-Quick. Благодаря ей можно произвести быструю замену сверел и бит. В зависимости от плотности материала можно плавно отрегулировать скорость от нуля до максимального значения с помощью выключателя, а изменить направление вращения для отворачивания шурупов - находящейся рядом кнопкой реверса. Данная модель позволяет выполнять ударное сверление в бетоне и кирпичной кладке, обычное сверление и заворачивание шурупов с помощью пневматического ударного механизма.

        Преимущества

        • 3 режима: сверление, сверление с ударом, заворачивание
        • Две скорости редуктора: при первой частота вращения достигает 280 об/мин, при второй – 900 об/мин
        • При включенных режимах сверления или заворачивания функция удара блокируется
        • Благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP) сменный литий-ионный аккумулятор обладает исключительной долговечностью
        • Компактные размеры и малый вес (1,2 кг)
        • Пневматический ударный механизм
        • Удобная рукоятка с нескользкой вставкой - для надёжного удержания аккумуляторного перфоратора Bosch Uneo 10.8 LI-2 0.603.984.024
        • На одной зарядке аккумулятора можно сделать 72 отверстия в мягкой древесине или 31 отверстие в бетоне, или завернуть 88 шурупов