Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F, 0,6 Дж
Арт. 1034228
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|900
- Аккумуляторный перфоратор Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F предназначен для сверления отверстий в различных материалах, заворачивания шурупов, а также для ударного сверления в бетоне и кирпичной кладке. Система SDS-Quick позволяет заменить оснастку не более чем за 3 секунды, что обеспечивает максимальное удобство в работе. Предусмотрено два режима работы: режим сверления и режим ударного бурения. Выбрать один из них можно с помощью тумблера на корпусе инструмента. Малый вес и компактные размеры снижают энергоемкость работы.
Преимущества
- Быстрая замена оснастки. Благодаря патрону SDS-quick замена оснастки осуществляется без использования дополнительного инструмента
- Простота управления. Рабочие режимы переключаются с помощью тумблера на корпусе инструмента
- Комфортная работа. Рукоятка удобной формы с прорезиненными вставками надежно лежит в руке и исключает скольжение
- Мобильность. Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F работает на аккумуляторной основе, что делает его независимым от электросетей, а значит более мобильным
- Функция реверса. Благодаря функции реверса можно как закручивать, так и откручивать крепеж
- 2 режима работы: сверление без удара и заворачивание шурупов или ударное сверление
- Li-Ion аккумулятор с низким уровнем саморазряда и без эффекта памяти
- Управление скоростью вращения усилием нажатия на клавишу пуска
- Исключительная долговечность аккумулятора благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Малый вес снижает энергоемкость работы
- Пневматический ударный механизм Bosch обеспечивает высокую производительность
- Кейс упрощает хранение и транспортировку