Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F, 0,6 Дж

Преимущества

Быстрая замена оснастки. Благодаря патрону SDS-quick замена оснастки осуществляется без использования дополнительного инструмента

Простота управления. Рабочие режимы переключаются с помощью тумблера на корпусе инструмента

Комфортная работа. Рукоятка удобной формы с прорезиненными вставками надежно лежит в руке и исключает скольжение

Мобильность. Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F работает на аккумуляторной основе, что делает его независимым от электросетей, а значит более мобильным

Функция реверса. Благодаря функции реверса можно как закручивать, так и откручивать крепеж

2 режима работы: сверление без удара и заворачивание шурупов или ударное сверление

Li-Ion аккумулятор с низким уровнем саморазряда и без эффекта памяти

Управление скоростью вращения усилием нажатия на клавишу пуска

Исключительная долговечность аккумулятора благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Малый вес снижает энергоемкость работы

Пневматический ударный механизм Bosch обеспечивает высокую производительность

Кейс упрощает хранение и транспортировку

Аккумуляторный перфоратор Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F предназначен для сверления отверстий в различных материалах, заворачивания шурупов, а также для ударного сверления в бетоне и кирпичной кладке. Система SDS-Quick позволяет заменить оснастку не более чем за 3 секунды, что обеспечивает максимальное удобство в работе. Предусмотрено два режима работы: режим сверления и режим ударного бурения. Выбрать один из них можно с помощью тумблера на корпусе инструмента. Малый вес и компактные размеры снижают энергоемкость работы.