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Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F, 0,6 Дж
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F, 0,6 Дж
    Арт. 1034228
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F, 0,6 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F, 0,6 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F, 0,6 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F, 0,6 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F, 0,6 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F, 0,6 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F, 0,6 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034228
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F предназначен для сверления отверстий в различных материалах, заворачивания шурупов, а также для ударного сверления в бетоне и кирпичной кладке. Система SDS-Quick позволяет заменить оснастку не более чем за 3 секунды, что обеспечивает максимальное удобство в работе. Предусмотрено два режима работы: режим сверления и режим ударного бурения. Выбрать один из них можно с помощью тумблера на корпусе инструмента. Малый вес и компактные размеры снижают энергоемкость работы.

        Преимущества

        • Быстрая замена оснастки. Благодаря патрону SDS-quick замена оснастки осуществляется без использования дополнительного инструмента
        • Простота управления. Рабочие режимы переключаются с помощью тумблера на корпусе инструмента
        • Комфортная работа. Рукоятка удобной формы с прорезиненными вставками надежно лежит в руке и исключает скольжение
        • Мобильность. Bosch UNEO Maxx 0.603.952.30F работает на аккумуляторной основе, что делает его независимым от электросетей, а значит более мобильным
        • Функция реверса. Благодаря функции реверса можно как закручивать, так и откручивать крепеж
        • 2 режима работы: сверление без удара и заворачивание шурупов или ударное сверление
        • Li-Ion аккумулятор с низким уровнем саморазряда и без эффекта памяти
        • Управление скоростью вращения усилием нажатия на клавишу пуска
        • Исключительная долговечность аккумулятора благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
        • Малый вес снижает энергоемкость работы
        • Пневматический ударный механизм Bosch обеспечивает высокую производительность
        • Кейс упрощает хранение и транспортировку