Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж

Преимущества

Перфоратор оснащен надежным патроном SDS-plus, замена бура в нем происходит всего за несколько секунд

Для замены угольных щеток не нужно разбирать корпус инструмента, что, соответственно, удешевляет его эксплуатацию

Предохранительная муфта сохраняет механизм при заклинивании бура и исключает рывок инструмента во время пуска

Для обеспечения дополнительного комфорта при долбежных работах долото легко устанавливается в одном из 40 возможных положений

2 аккумулятора - для непрерывной работы

Инструмент поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторный перфоратор Makita DHR241RFE имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Чтобы выбрать один из них, необходимо повернуть переключатель, находящийся с левой стороны инструмента, в нужную сторону. Благодаря патрону SDS-plus, легко менять оснастку. Регулирование оборотов происходит с помощью электроники, достаточно увеличить или уменьшить силу нажатия на пусковую кнопку. Модель поставляется с 2 аккумуляторами в чемодане.