Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
Арт. 1034236
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1100
- Аккумуляторный перфоратор Makita DHR241RFE имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Чтобы выбрать один из них, необходимо повернуть переключатель, находящийся с левой стороны инструмента, в нужную сторону. Благодаря патрону SDS-plus, легко менять оснастку. Регулирование оборотов происходит с помощью электроники, достаточно увеличить или уменьшить силу нажатия на пусковую кнопку. Модель поставляется с 2 аккумуляторами в чемодане.
Преимущества
- Перфоратор оснащен надежным патроном SDS-plus, замена бура в нем происходит всего за несколько секунд
- Для замены угольных щеток не нужно разбирать корпус инструмента, что, соответственно, удешевляет его эксплуатацию
- Предохранительная муфта сохраняет механизм при заклинивании бура и исключает рывок инструмента во время пуска
- Для обеспечения дополнительного комфорта при долбежных работах долото легко устанавливается в одном из 40 возможных положений
- 2 аккумулятора - для непрерывной работы
- Инструмент поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки