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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
    Арт. 1034236
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR241RFE, 1,9 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034236
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Makita DHR241RFE имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Чтобы выбрать один из них, необходимо повернуть переключатель, находящийся с левой стороны инструмента, в нужную сторону. Благодаря патрону SDS-plus, легко менять оснастку. Регулирование оборотов происходит с помощью электроники, достаточно увеличить или уменьшить силу нажатия на пусковую кнопку. Модель поставляется с 2 аккумуляторами в чемодане.

        Преимущества

        • Перфоратор оснащен надежным патроном SDS-plus, замена бура в нем происходит всего за несколько секунд
        • Для замены угольных щеток не нужно разбирать корпус инструмента, что, соответственно, удешевляет его эксплуатацию
        • Предохранительная муфта сохраняет механизм при заклинивании бура и исключает рывок инструмента во время пуска
        • Для обеспечения дополнительного комфорта при долбежных работах долото легко устанавливается в одном из 40 возможных положений
        • 2 аккумулятора - для непрерывной работы
        • Инструмент поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки