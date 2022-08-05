Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж
Арт. 1034233
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|950
- Аккумуляторный перфоратор Makita DHR242Z успешно применяется в тяжелых условиях строительной или ремонтной площадки. Функциональный инструмент питается от аккумулятора напряжением 18 В и не нуждается в подключении к стандартной электросети, что способствует простоте его перемещения по рабочей зоне. Среди преимуществ данной модели - эффективная система пылеудаления, реверс и электрический тормоз двигателя.
Преимущества
- Ограничение глубины. С помощью прутка-ограничителя пользователь контролирует глубину сверления при эксплуатации инструмента
- Крепкий хват. Благодаря наличию дополнительной рукояти оператор крепко держит инструмент в процессе сверления
- Удобство в работе. Кнопка "Пуск" находится непосредственно на рукояти аккумуляторного перфоратора Makita DHR242Z, что делает работу оператора удобной
- Долгий срок службы. Вентиляционные отверстия корпуса успешно препятствуют перегреву двигателя. Своевременное охлаждение увеличивает срок службы внутренних узлов
- Надежный бесщеточный мотор
- Центр тяжести вблизи рукояти
- Функция реверса
- Электронная регулировка скорости вращения и частоты ударов
- Есть расцепляющая муфта
- Небольшие габариты
- Безопасная эксплуатация