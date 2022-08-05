Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж

Преимущества

Ограничение глубины. С помощью прутка-ограничителя пользователь контролирует глубину сверления при эксплуатации инструмента

Крепкий хват. Благодаря наличию дополнительной рукояти оператор крепко держит инструмент в процессе сверления

Удобство в работе. Кнопка "Пуск" находится непосредственно на рукояти аккумуляторного перфоратора Makita DHR242Z, что делает работу оператора удобной

Долгий срок службы. Вентиляционные отверстия корпуса успешно препятствуют перегреву двигателя. Своевременное охлаждение увеличивает срок службы внутренних узлов

Надежный бесщеточный мотор

Центр тяжести вблизи рукояти

Функция реверса

Электронная регулировка скорости вращения и частоты ударов

Есть расцепляющая муфта

Небольшие габариты

Безопасная эксплуатация

Аккумуляторный перфоратор Makita DHR242Z успешно применяется в тяжелых условиях строительной или ремонтной площадки. Функциональный инструмент питается от аккумулятора напряжением 18 В и не нуждается в подключении к стандартной электросети, что способствует простоте его перемещения по рабочей зоне. Среди преимуществ данной модели - эффективная система пылеудаления, реверс и электрический тормоз двигателя.