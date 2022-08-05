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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж
    Арт. 1034233
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR242Z, 2,4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034233
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		950
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный перфоратор Makita DHR242Z успешно применяется в тяжелых условиях строительной или ремонтной площадки. Функциональный инструмент питается от аккумулятора напряжением 18 В и не нуждается в подключении к стандартной электросети, что способствует простоте его перемещения по рабочей зоне. Среди преимуществ данной модели - эффективная система пылеудаления, реверс и электрический тормоз двигателя.

        Преимущества

        • Ограничение глубины. С помощью прутка-ограничителя пользователь контролирует глубину сверления при эксплуатации инструмента
        • Крепкий хват. Благодаря наличию дополнительной рукояти оператор крепко держит инструмент в процессе сверления
        • Удобство в работе. Кнопка "Пуск" находится непосредственно на рукояти аккумуляторного перфоратора Makita DHR242Z, что делает работу оператора удобной
        • Долгий срок службы. Вентиляционные отверстия корпуса успешно препятствуют перегреву двигателя. Своевременное охлаждение увеличивает срок службы внутренних узлов
        • Надежный бесщеточный мотор
        • Центр тяжести вблизи рукояти
        • Функция реверса
        • Электронная регулировка скорости вращения и частоты ударов
        • Есть расцепляющая муфта
        • Небольшие габариты
        • Безопасная эксплуатация