Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж

Преимущества

Реверс для изменения направления вращения

Защита Makita HR166DZ от перегрузки, перегрева и перезарядки

Ограничитель глубины для сверления несквозных отверстий

Обрезиненная рукоятка для надежной и комфортной работы

Литий-ионный аккумулятор без саморазряда и эффекта памяти

Аккумуляторный перфоратор Makita HR166DZ функционирует в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Для работы в слабоосвещенных местах предусмотрена подсветка рабочей зоны. Патрон SDS-plus позволяет менять оснастку одним движением. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и не требует дополнительного обслуживания. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят.