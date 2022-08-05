Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
    Арт. 1034237
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034237
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		680
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный перфоратор Makita HR166DZ функционирует в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Для работы в слабоосвещенных местах предусмотрена подсветка рабочей зоны. Патрон SDS-plus позволяет менять оснастку одним движением. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и не требует дополнительного обслуживания. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят.

        Преимущества

        • Реверс для изменения направления вращения
        • Защита Makita HR166DZ от перегрузки, перегрева и перезарядки
        • Ограничитель глубины для сверления несквозных отверстий
        • Обрезиненная рукоятка для надежной и комфортной работы
        • Литий-ионный аккумулятор без саморазряда и эффекта памяти