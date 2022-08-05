Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita HR166DZ, 1,1 Дж
Арт. 1034237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|680
- Аккумуляторный перфоратор Makita HR166DZ функционирует в двух режимах: сверление с ударом и долбление. Для работы в слабоосвещенных местах предусмотрена подсветка рабочей зоны. Патрон SDS-plus позволяет менять оснастку одним движением. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и не требует дополнительного обслуживания. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят.
Преимущества
- Реверс для изменения направления вращения
- Защита Makita HR166DZ от перегрузки, перегрева и перезарядки
- Ограничитель глубины для сверления несквозных отверстий
- Обрезиненная рукоятка для надежной и комфортной работы
- Литий-ионный аккумулятор без саморазряда и эффекта памяти