Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500, 2,2 Дж (с аккумулятором и зарядными устройствами)
Арт. 1034247
Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500, 2,2 Дж (с аккумулятором и зарядными устройствами)
Арт. 1034247
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1200
- Аккумуляторный перфоратор Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500 - легкий и удобный инструмент с 3 режимами работы: бурение, сверление и долбление. Переключение между ними осуществляется с помощью удобного тумблера сбоку на корпусе. Благодаря антивибрационной системе, работать гораздо комфортнее. Ограничитель позволяет выбирать и контролировать необходимую глубину сверления.
Преимущества
- 3 режима работы: бурение, сверление и долбление
- Встроенный разъем - для устройства пылеудаления
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500
- Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Двойная защита за счет электронного и механического отключения при блокировании сверла
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
- Система Metabo Quick позволяет быстро менять патрон - для работы с цилиндрическими сверлами и сверлами SDS-Plus
- Metabo VibraTech (MVT) - для длительной работы без усталости и вреда для здоровья
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Кофр - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей
- Сверление без пыли благодаря компактному устройству пылеудаления ISA 18 LTX 24 (приобретается отдельно)