Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500, 2,2 Дж (с аккумулятором и зарядными устройствами)

Преимущества

3 режима работы: бурение, сверление и долбление

Встроенный разъем - для устройства пылеудаления

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500

Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении

Двойная защита за счет электронного и механического отключения при блокировании сверла

Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой

Система Metabo Quick позволяет быстро менять патрон - для работы с цилиндрическими сверлами и сверлами SDS-Plus

Metabo VibraTech (MVT) - для длительной работы без усталости и вреда для здоровья

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Кофр - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей

Сверление без пыли благодаря компактному устройству пылеудаления ISA 18 LTX 24 (приобретается отдельно)

Аккумуляторный перфоратор Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500 - легкий и удобный инструмент с 3 режимами работы: бурение, сверление и долбление. Переключение между ними осуществляется с помощью удобного тумблера сбоку на корпусе. Благодаря антивибрационной системе, работать гораздо комфортнее. Ограничитель позволяет выбирать и контролировать необходимую глубину сверления.