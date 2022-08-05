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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500, 2,2 Дж (с аккумулятором и зарядными устройствами)
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500, 2,2 Дж (с аккумулятором и зарядными устройствами)
    Арт. 1034247
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500, 2,2 Дж (с аккумулятором и зарядными устройствами)

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500, 2,2 Дж (с аккумулятором и зарядными устройствами)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034247
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500 - легкий и удобный инструмент с 3 режимами работы: бурение, сверление и долбление. Переключение между ними осуществляется с помощью удобного тумблера сбоку на корпусе. Благодаря антивибрационной системе, работать гораздо комфортнее. Ограничитель позволяет выбирать и контролировать необходимую глубину сверления.

        Преимущества

        • 3 режима работы: бурение, сверление и долбление
        • Встроенный разъем - для устройства пылеудаления
        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Двойная защита за счет электронного и механического отключения при блокировании сверла
        • Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
        • Система Metabo Quick позволяет быстро менять патрон - для работы с цилиндрическими сверлами и сверлами SDS-Plus
        • Metabo VibraTech (MVT) - для длительной работы без усталости и вреда для здоровья
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Кофр - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей
        • Сверление без пыли благодаря компактному устройству пылеудаления ISA 18 LTX 24 (приобретается отдельно)