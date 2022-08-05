Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36 LTX 600795650, 3,1 Дж (с аккумулятором и зарядным устройством)
Арт. 1034250
Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36 LTX 600795650, 3,1 Дж (с аккумулятором и зарядным устройством)
Арт. 1034250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1100
- Аккумуляторный перфоратор Metabo KHA 36 LTX 600795650 оснащен 3 рабочими режимами: бурение, сверление и долбление. Благодаря уникальной системе гашения вибрации работать с инструментом комфортно и просто. В комплект входит быстросменный патрон для установки оснастки с цилиндрическим хвостовиком. Кофр удобен для хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.
Преимущества
- Удобное переключение режимов. Переключение режимов осуществляется специальным тумблером. Благодаря предохранителю исключается риск самопроизвольного переключения
- Комфортное управление. С помощью пусковой кнопки можно регулировать частоту вращения шпинделя, а кнопка реверса позволяет быстро сменить направление вращения оснастки для легкого извлечения сверла
- Домашнее обслуживание. Легкий доступ к щеткам делает обслуживание инструмента доступным для каждого пользователя
- Регулировка глубины сверления. Ограничитель глубины позволяет сверлить несквозные отверстия с высокой точностью
- Надежный хват. Дополнительная рукоятка повышает управляемость и надежность при работе инструментом
- Три рабочих режима - сверление, сверление с ударом, долбление
- Быстрозажимной патрон SDS-plus обеспечивает быструю смену оснастки
- Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Эффективная работа благодаря оптимальной частоте ударов 4500 уд/мин при высокой энергии единичного удара 3.1 Дж
- Отдельный режим для ориентации долота под нужным углом
- У Li-Ion аккумулятора отсутствует эффект памяти и нет саморазряда
- Уникальная антивибрационная система защищает пользователя и обеспечивает более комфортную работу
- Благодаря функции долбления и QUICK-патрону (для сверления дерева и металла) перфоратор является универсальным инструментом
- Лучше охлаждение благодаря ребрам охлаждения на корпусе редуктора из алюминиевого литья под давлением