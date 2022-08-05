Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36 LTX 600795650, 3,1 Дж (с аккумулятором и зарядным устройством)

Преимущества

Удобное переключение режимов. Переключение режимов осуществляется специальным тумблером. Благодаря предохранителю исключается риск самопроизвольного переключения

Комфортное управление. С помощью пусковой кнопки можно регулировать частоту вращения шпинделя, а кнопка реверса позволяет быстро сменить направление вращения оснастки для легкого извлечения сверла

Домашнее обслуживание. Легкий доступ к щеткам делает обслуживание инструмента доступным для каждого пользователя

Регулировка глубины сверления. Ограничитель глубины позволяет сверлить несквозные отверстия с высокой точностью

Надежный хват. Дополнительная рукоятка повышает управляемость и надежность при работе инструментом

Три рабочих режима - сверление, сверление с ударом, долбление

Быстрозажимной патрон SDS-plus обеспечивает быструю смену оснастки

Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Эффективная работа благодаря оптимальной частоте ударов 4500 уд/мин при высокой энергии единичного удара 3.1 Дж

Отдельный режим для ориентации долота под нужным углом

У Li-Ion аккумулятора отсутствует эффект памяти и нет саморазряда

Уникальная антивибрационная система защищает пользователя и обеспечивает более комфортную работу

Благодаря функции долбления и QUICK-патрону (для сверления дерева и металла) перфоратор является универсальным инструментом

Лучше охлаждение благодаря ребрам охлаждения на корпусе редуктора из алюминиевого литья под давлением

Аккумуляторный перфоратор Metabo KHA 36 LTX 600795650 оснащен 3 рабочими режимами: бурение, сверление и долбление. Благодаря уникальной системе гашения вибрации работать с инструментом комфортно и просто. В комплект входит быстросменный патрон для установки оснастки с цилиндрическим хвостовиком. Кофр удобен для хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.