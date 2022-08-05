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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36 LTX 600795650, 3,1 Дж (с аккумулятором и зарядным устройством)
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36 LTX 600795650, 3,1 Дж (с аккумулятором и зарядным устройством)
    Арт. 1034250
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36 LTX 600795650, 3,1 Дж (с аккумулятором и зарядным устройством)
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36 LTX 600795650, 3,1 Дж (с аккумулятором и зарядным устройством)
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36 LTX 600795650, 3,1 Дж (с аккумулятором и зарядным устройством)
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36 LTX 600795650, 3,1 Дж (с аккумулятором и зарядным устройством)

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36 LTX 600795650, 3,1 Дж (с аккумулятором и зарядным устройством)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034250
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Metabo KHA 36 LTX 600795650 оснащен 3 рабочими режимами: бурение, сверление и долбление. Благодаря уникальной системе гашения вибрации работать с инструментом комфортно и просто. В комплект входит быстросменный патрон для установки оснастки с цилиндрическим хвостовиком. Кофр удобен для хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.

        Преимущества

        • Удобное переключение режимов. Переключение режимов осуществляется специальным тумблером. Благодаря предохранителю исключается риск самопроизвольного переключения
        • Комфортное управление. С помощью пусковой кнопки можно регулировать частоту вращения шпинделя, а кнопка реверса позволяет быстро сменить направление вращения оснастки для легкого извлечения сверла
        • Домашнее обслуживание. Легкий доступ к щеткам делает обслуживание инструмента доступным для каждого пользователя
        • Регулировка глубины сверления. Ограничитель глубины позволяет сверлить несквозные отверстия с высокой точностью
        • Надежный хват. Дополнительная рукоятка повышает управляемость и надежность при работе инструментом
        • Три рабочих режима - сверление, сверление с ударом, долбление
        • Быстрозажимной патрон SDS-plus обеспечивает быструю смену оснастки
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Эффективная работа благодаря оптимальной частоте ударов 4500 уд/мин при высокой энергии единичного удара 3.1 Дж
        • Отдельный режим для ориентации долота под нужным углом
        • У Li-Ion аккумулятора отсутствует эффект памяти и нет саморазряда
        • Уникальная антивибрационная система защищает пользователя и обеспечивает более комфортную работу
        • Благодаря функции долбления и QUICK-патрону (для сверления дерева и металла) перфоратор является универсальным инструментом
        • Лучше охлаждение благодаря ребрам охлаждения на корпусе редуктора из алюминиевого литья под давлением