Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
Арт. X1048041302613
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-LI 0.601.9F7.001 имеет быстрозажимной патрон, что обеспечивает простую смену оснастки. Функция реверса помогает быстро менять направление вращения биты и легко извлекать сверло из отверстия. На инструменте можно выставить один из 20 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор
- Наличие реверса
- Встроенная LED-подсветка - для работы при плохом освещении
- Рукоятка с мягким покрытием - для комфортной работы
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузок, перегрева и потери мощности
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Bosch GSR 120-LI 0.601.9F7.001