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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
3.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
    Арт. X1048041302613
    3.5
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302613
      3.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-LI 0.601.9F7.001 имеет быстрозажимной патрон, что обеспечивает простую смену оснастки. Функция реверса помогает быстро менять направление вращения биты и легко извлекать сверло из отверстия. На инструменте можно выставить один из 20 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Двухскоростной редуктор
        • Наличие реверса
        • Встроенная LED-подсветка - для работы при плохом освещении
        • Рукоятка с мягким покрытием - для комфортной работы
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузок, перегрева и потери мощности
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Bosch GSR 120-LI 0.601.9F7.001