Аккумуляторная дрель-шуруповерт Boshc GSR 120-Li 0.601.9F7.001

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Двухскоростной редуктор

Наличие реверса

Встроенная LED-подсветка - для работы при плохом освещении

Рукоятка с мягким покрытием - для комфортной работы

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузок, перегрева и потери мощности

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Bosch GSR 120-LI 0.601.9F7.001

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-LI 0.601.9F7.001 имеет быстрозажимной патрон, что обеспечивает простую смену оснастки. Функция реверса помогает быстро менять направление вращения биты и легко извлекать сверло из отверстия. На инструменте можно выставить один из 20 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением.