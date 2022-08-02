Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 14.4V-EC FC2 0.601.9E1.001

Преимущества

Мощный крутящий момент

Светодиодная подсветка

Удобный кейс

Большое количество насадок в комплекте

Дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4 V-EC FC2 - безударная модель с патроном-шестигранником для бит и быстрозажимным патроном в комплекте, который позволяет надежно зафиксировать сверлильную оснастку с диаметром хвостовика от 1.5 до 13 мм. Инструмент весит 1.7 кг и характеризуется компактными габаритами, что позволит вам успешно эксплуатировать его для сверления отверстий, крепежных операций в ограниченном пространств