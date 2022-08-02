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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 14.4V-EC FC2 0.601.9E1.001
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 14.4V-EC FC2 0.601.9E1.001
    Арт. X1048041302470
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 14.4V-EC FC2 0.601.9E1.001
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 14.4V-EC FC2 0.601.9E1.001
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 14.4V-EC FC2 0.601.9E1.001
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 14.4V-EC FC2 0.601.9E1.001

      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 14.4V-EC FC2 0.601.9E1.001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302470
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		46
      Тип
      		ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4 V-EC FC2 - безударная модель с патроном-шестигранником для бит и быстрозажимным патроном в комплекте, который позволяет надежно зафиксировать сверлильную оснастку с диаметром хвостовика от 1.5 до 13 мм. Инструмент весит 1.7 кг и характеризуется компактными габаритами, что позволит вам успешно эксплуатировать его для сверления отверстий, крепежных операций в ограниченном пространств

        Преимущества

        • Мощный крутящий момент
        • Светодиодная подсветка
        • Удобный кейс
        • Большое количество насадок в комплекте