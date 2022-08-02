Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 14.4V-EC FC2 0.601.9E1.001
Арт. X1048041302470
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|46
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Тип
|ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4 V-EC FC2 - безударная модель с патроном-шестигранником для бит и быстрозажимным патроном в комплекте, который позволяет надежно зафиксировать сверлильную оснастку с диаметром хвостовика от 1.5 до 13 мм. Инструмент весит 1.7 кг и характеризуется компактными габаритами, что позволит вам успешно эксплуатировать его для сверления отверстий, крепежных операций в ограниченном пространств
Преимущества
- Мощный крутящий момент
- Светодиодная подсветка
- Удобный кейс
- Большое количество насадок в комплекте