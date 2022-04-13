Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020
    Арт. X1048044636
    4.5
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-LI 0.601.9F8.020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048044636
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-Li 0.601.9F8.020 снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением. В комплекте идут 2 Li-lon батареи, которые не имеют эффекта памяти, защищены от полной разрядки, перегрева и перегрузки.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
        • 20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Сменные угольные щетки - для легкого и недорогого обслуживания двигателя
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Аккумуляторы соответствующего напряжения можно использовать со всеми инструментами линейки