Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Наличие реверса

Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса

20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении

Сменные угольные щетки - для легкого и недорогого обслуживания двигателя

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Аккумуляторы соответствующего напряжения можно использовать со всеми инструментами линейки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 140-Li 0.601.9F8.020 снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением. В комплекте идут 2 Li-lon батареи, которые не имеют эффекта памяти, защищены от полной разрядки, перегрева и перегрузки.