Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Двухскоростной редуктор

Наличие реверса

Функция тормоза двигателя - для точности при сериных работах

Встроенная светодиодная подсветка

20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

Время зарядки: 65 минут

Li-lon аккумуляторы - без эффекта памяти, без саморазряда

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Система Electronic Motor Protection (EMP) - для защиты двигателя от перегрузки

Металлическая скоба - для подвешивания инструмента на ремень

2 аккумулятора - для непрерывной работы

Система Flexible Power - можно устанавливать любой 18 В аккумулятор и использовать зарядное устройство с любым 18 В инструментом

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Bosch GSR 18-2-LI Plus Professional 0.601.9E6.120 предназначена для работ с крепежом и сверления отверстий. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Охлаждение двигателя происходит за счет вывода излишков тепла через вентиляционные отверстия корпуса.