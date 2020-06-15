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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
4.7
7
Найти аналог
Дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
    Арт. X1048041302561
    4.7
    7
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120

    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X1048041302561
    4.7
    7

    Характеристики

    Производитель
    		Bosch
    Напряжение аккумулятора, В
    		18
    Емкость аккумулятора, А/ч
    		2
    Тип двигателя
    		щеточный
    Наличие удара
    		Нет
    Наличие реверса
    		Да
    Наличие подсветки
    		Да
    Тип патрона
    		быстрозажимной
    Макс. крутящий момент, Нм
    		63
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии

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    Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600 (600 Вт, макс диаметр сверления металла 10 мм, быстрозажимной патрон)
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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
    • Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Bosch GSR 18-2-LI Plus Professional 0.601.9E6.120 предназначена для работ с крепежом и сверления отверстий. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Охлаждение двигателя происходит за счет вывода излишков тепла через вентиляционные отверстия корпуса. 

      Преимущества

      • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
      • Двухскоростной редуктор
      • Наличие реверса
      • Функция тормоза двигателя - для точности при сериных работах
      • Встроенная светодиодная подсветка
      • 20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
      • Время зарядки: 65 минут
      • Li-lon аккумуляторы - без эффекта памяти, без саморазряда
      • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
      • Система Electronic Motor Protection (EMP) - для защиты двигателя от перегрузки
      • Металлическая скоба - для подвешивания инструмента на ремень
      • 2 аккумулятора - для непрерывной работы
      • Система Flexible Power - можно устанавливать любой 18 В аккумулятор и использовать зарядное устройство с любым 18 В инструментом
      • Кейс - для удобства хранения и транспортировки