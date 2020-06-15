Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.120
Арт. X1048041302561
Характеристики
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Производитель
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Напряжение аккумулятора, В
|18
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Емкость аккумулятора, А/ч
|2
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Тип двигателя
|щеточный
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Наличие удара
|Нет
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Наличие реверса
|Да
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Наличие подсветки
|Да
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Тип патрона
|быстрозажимной
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Макс. крутящий момент, Нм
|63
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- Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Bosch GSR 18-2-LI Plus Professional 0.601.9E6.120 предназначена для работ с крепежом и сверления отверстий. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Охлаждение двигателя происходит за счет вывода излишков тепла через вентиляционные отверстия корпуса.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор
- Наличие реверса
- Функция тормоза двигателя - для точности при сериных работах
- Встроенная светодиодная подсветка
- 20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- Время зарядки: 65 минут
- Li-lon аккумуляторы - без эффекта памяти, без саморазряда
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Система Electronic Motor Protection (EMP) - для защиты двигателя от перегрузки
- Металлическая скоба - для подвешивания инструмента на ремень
- 2 аккумулятора - для непрерывной работы
- Система Flexible Power - можно устанавливать любой 18 В аккумулятор и использовать зарядное устройство с любым 18 В инструментом
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки