Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH +GSR 18V-Li CORDLESS DRILL DRIVER 0.601.860.30H
Арт. X1048041302411
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH +GSR 18V-Li CORDLESS DRILL DRIVER 0.601.860.30H
Арт. X1048041302411
Характеристики
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Производитель
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Наличие удара
|Нет
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI 0.601.860.30H предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настраивать момент затяжки под конкретную плотность материала. Также стоит отметить возможность быстрой замены оснастки одной рукой благодаря одногильзовому быстрозажимному сверлильному патрону с системой Auto-Lock. Инструмент поставляется в комплекте с тремя литий-ионными аккумуляторами емкостью 3.0 А*ч в кейсе L-BOXX.
Преимущества:
- На корпусе инструмента имеется специальное отверстие для хранения запасной оснастки, что очень удобно для работы оператора;
- Время заряда аккумулятора: 95 минут;
- Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева;
- Функция реверса;
- Надежный двухскоростной редуктор;
- Малый вес - всего 1.4 кг
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда;
- С помощью клавиши пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента;
- 3 аккумулятора в комплекте для продолжительной работы в условиях отсутствия сетей электроснабжения.
Комплектация:
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт;
- 3 аккумулятора Li-Ion (18 В, 3.0 А*ч)
- Быстрозарядное устройство AL 1820 CV;
- Кейс L-BOXX.