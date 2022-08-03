Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH +GSR 18V-Li CORDLESS DRILL DRIVER 0.601.860.30H

Преимущества:

На корпусе инструмента имеется специальное отверстие для хранения запасной оснастки, что очень удобно для работы оператора;

Время заряда аккумулятора: 95 минут;

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева;

Функция реверса;

Надежный двухскоростной редуктор;

Малый вес - всего 1.4 кг

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда;

С помощью клавиши пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента;

3 аккумулятора в комплекте для продолжительной работы в условиях отсутствия сетей электроснабжения.

Комплектация:

Аккумуляторная дрель-шуруповерт;

3 аккумулятора Li-Ion (18 В, 3.0 А*ч)

Быстрозарядное устройство AL 1820 CV;

Кейс L-BOXX.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI 0.601.860.30H предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настраивать момент затяжки под конкретную плотность материала. Также стоит отметить возможность быстрой замены оснастки одной рукой благодаря одногильзовому быстрозажимному сверлильному патрону с системой Auto-Lock. Инструмент поставляется в комплекте с тремя литий-ионными аккумуляторами емкостью 3.0 А*ч в кейсе L-BOXX.