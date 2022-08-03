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Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH +GSR 18V-Li CORDLESS DRILL DRIVER 0.601.860.30H
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH +GSR 18V-Li CORDLESS DRILL DRIVER 0.601.860.30H
    Арт. X1048041302411
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH +GSR 18V-Li CORDLESS DRILL DRIVER 0.601.860.30H

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH +GSR 18V-Li CORDLESS DRILL DRIVER 0.601.860.30H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1048041302411
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Наличие удара
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI 0.601.860.30H предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настраивать момент затяжки под конкретную плотность материала. Также стоит отметить возможность быстрой замены оснастки одной рукой благодаря одногильзовому быстрозажимному сверлильному патрону с системой Auto-Lock. Инструмент поставляется в комплекте с тремя литий-ионными аккумуляторами емкостью 3.0 А*ч в кейсе L-BOXX.

        Преимущества:

        • На корпусе инструмента имеется специальное отверстие для хранения запасной оснастки, что очень удобно для работы оператора;
        • Время заряда аккумулятора: 95 минут;
        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева;
        • Функция реверса;
        • Надежный двухскоростной редуктор;
        • Малый вес - всего 1.4 кг
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP)  для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда;
        • С помощью клавиши пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента;
        • 3 аккумулятора в комплекте для продолжительной работы в условиях отсутствия сетей электроснабжения.

        Комплектация:

        • Аккумуляторная дрель-шуруповерт;
        • 3 аккумулятора Li-Ion (18 В, 3.0 А*ч)
        • Быстрозарядное устройство AL 1820 CV;
        • Кейс L-BOXX.