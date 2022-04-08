Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3
Арт. X1048041302409
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|67
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена всем необходимым функционалом для комфортной и продуктивной работы: быстрозажимной патрон, двухскоростной редуктор, управляющая электроника, реверс, подсветка рабочей зоны, регулировка момента затяжки. Около аккумулятора имеется металлическая скоба для крепления на ремне. Инструмент поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами в кейсе LS-Boxx.
Преимущества
- Новый 4-х полюсный электродвигатель
- Высокое значение крутящего момента в 67 Нм для работы с нагруженными крепежами
- Передовые литий-ионные аккумуляторные технологии
- Функция реверса
- Электронная регулировка оборотов
- Яркая подсветка рабочей зоны для работы в условиях слабой освещенности
- Тормоз выбега для удобства ведения серийных работ
- Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень или стремянку
- Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя
- Удобный транспортировочный кейс LS-Boxx