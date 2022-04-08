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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3
    Арт. X1048041302409
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302409
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		67
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена всем необходимым функционалом для комфортной и продуктивной работы: быстрозажимной патрон, двухскоростной редуктор, управляющая электроника, реверс, подсветка рабочей зоны, регулировка момента затяжки. Около аккумулятора имеется металлическая скоба для крепления на ремне. Инструмент поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами в кейсе LS-Boxx.

        Преимущества

        • Новый 4-х полюсный электродвигатель
        • Высокое значение крутящего момента в 67 Нм для работы с нагруженными крепежами
        • Передовые литий-ионные аккумуляторные технологии
        • Функция реверса
        • Электронная регулировка оборотов
        • Яркая подсветка рабочей зоны для работы в условиях слабой освещенности
        • Тормоз выбега для удобства ведения серийных работ
        • Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень или стремянку
        • Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя
        • Удобный транспортировочный кейс LS-Boxx