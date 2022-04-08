Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.615.990.FB3 предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Модель оснащена всем необходимым функционалом для комфортной и продуктивной работы: быстрозажимной патрон, двухскоростной редуктор, управляющая электроника, реверс, подсветка рабочей зоны, регулировка момента затяжки. Около аккумулятора имеется металлическая скоба для крепления на ремне. Инструмент поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами в кейсе LS-Boxx.

Преимущества