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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
    Арт. О00000003950
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000003950
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Crown
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC предназначен для сверления или закручивания/выкручивания различного крепежа. Обрезиненные места хвата обеспечивают уверенный контроль инструмента. Светодиодная подсветка упрощает работу в слабоосвещённых местах. Поясная клипса и ремешок на запястье позволяют освободить руки при работе на высоте а резиновые вставки по бокам инструмента обеспечивают надёжную фиксацию шуруповёрта на скользких, наклонных поверхностях. Двухскоростной редуктор и регулятор силы затяжки позволяют подобрать режимы работы для разнообразного крепежа и материалов.

        Преимущества

        • Питание от аккумулятора для автономной работы
        • Воздушное охлаждение для надежности
        • Мощный двигатель для высокой производительности
        • Небольшой вес CROWN CT21052LH BMC для удобства работы
        • Функция реверса для функциональности
        • Li-Ion аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда