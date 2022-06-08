Преимущества

Питание от аккумулятора для автономной работы

Воздушное охлаждение для надежности

Мощный двигатель для высокой производительности

Небольшой вес CROWN CT21052LH BMC для удобства работы

Функция реверса для функциональности

Li-Ion аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC предназначен для сверления или закручивания/выкручивания различного крепежа. Обрезиненные места хвата обеспечивают уверенный контроль инструмента. Светодиодная подсветка упрощает работу в слабоосвещённых местах. Поясная клипса и ремешок на запястье позволяют освободить руки при работе на высоте а резиновые вставки по бокам инструмента обеспечивают надёжную фиксацию шуруповёрта на скользких, наклонных поверхностях. Двухскоростной редуктор и регулятор силы затяжки позволяют подобрать режимы работы для разнообразного крепежа и материалов.