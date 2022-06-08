Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC
Арт. О00000003950
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21052LH BMC предназначен для сверления или закручивания/выкручивания различного крепежа. Обрезиненные места хвата обеспечивают уверенный контроль инструмента. Светодиодная подсветка упрощает работу в слабоосвещённых местах. Поясная клипса и ремешок на запястье позволяют освободить руки при работе на высоте а резиновые вставки по бокам инструмента обеспечивают надёжную фиксацию шуруповёрта на скользких, наклонных поверхностях. Двухскоростной редуктор и регулятор силы затяжки позволяют подобрать режимы работы для разнообразного крепежа и материалов.
Преимущества
- Питание от аккумулятора для автономной работы
- Воздушное охлаждение для надежности
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Небольшой вес CROWN CT21052LH BMC для удобства работы
- Функция реверса для функциональности
- Li-Ion аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда