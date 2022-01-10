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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
5.0
1
6 690 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Арт. О00000003952
5.0
1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Crown CT21056L BMC

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6 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003952
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
45
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт CROWN CT21056L BMC служит для сверления или закручивания/выкручивания различного крепежа. Обрезиненные места хвата обеспечивают уверенный контроль инструмента. Светодиодная подсветка упрощает работу в слабоосвещённых местах. Поясная клипса и ремешок на запястье позволяют освободить руки при работе на высоте, а резиновые вставки по бокам инструмента обеспечивают надёжную фиксацию шуруповёрта на скользких, наклонных поверхностях. Двухскоростной редуктор и регулятор силы затяжки позволяют подобрать режимы работы для разнообразного крепежа и материалов.

    Преимущества

    • Питание от аккумулятора для автономной работы
    • Воздушное охлаждение для надежности
    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Небольшой вес CROWN CT21056L BMC для удобства работы
    • Функция реверса для функциональности
    • Li-Ion аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда