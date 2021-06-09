Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|30
|
Тип
|аккумуляторный, ударный
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
- -2 000 ₽
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD716D2 это эффективный инструмент для быстрой установки крепежных изделий. Шуруповерт имеет двухчастотный мотор с механизмом изменения скорости оборота для подбора подходящей силы для каждого типа метиза. Наличие реверсивной функции, изменяющей направление вращающейся оснастки, позволяет не только сверлить отверстия, но и откручивать шурупы. Встроенная подсветка на светодиодной основе увеличивает возможности шуруповерта DeWalt DCD716D2 и помогает работать в условиях плохой освещенности. Для длительной работы предусмотрен аккумуляторный вид зарядки, дающий инструменту мобильность и универсальность. DeWalt DCD716D2 купить можно для применения как в стационарных условиях, так и на открытой площадке: для строительства, ремонта, изготовления изделий. Инструмент может сверлить с ударом, а его патрон легко меняет оснащение. В комплекте прилагается удобный кейс для переноса и хранения шуруповерта.
Преимущества ударной дрели шуруповерта DeWalt DCD716D2:
- Двухскоростной редуктор;
- Быстрозажимной патрон;
- Функция реверса;
- Легко изменить частоту оборотов;
- Можно и вкручивать, и откручивать шурупы;
- Функции ударного и безударного сверления;
- Два энергоемких аккумулятора;
- Удобная подсветка;
- Надежный противоударный чемодан.
Комплектация:
- Дрель-шуруповерт;
- 2 аккумулятора Li-Ion;
- Зарядное устройство;
- Инструкция;
- Чемодан для хранения.