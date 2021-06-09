Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2

Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD716D2 это эффективный инструмент для быстрой установки крепежных изделий. Шуруповерт имеет двухчастотный мотор с механизмом изменения скорости оборота для подбора подходящей силы для каждого типа метиза. Наличие реверсивной функции, изменяющей направление вращающейся оснастки, позволяет не только сверлить отверстия, но и откручивать шурупы. Встроенная подсветка на светодиодной основе увеличивает возможности шуруповерта DeWalt DCD716D2 и помогает работать в условиях плохой освещенности. Для длительной работы предусмотрен аккумуляторный вид зарядки, дающий инструменту мобильность и универсальность. DeWalt DCD716D2 купить можно для применения как в стационарных условиях, так и на открытой площадке: для строительства, ремонта, изготовления изделий. Инструмент может сверлить с ударом, а его патрон легко меняет оснащение. В комплекте прилагается удобный кейс для переноса и хранения шуруповерта.

Преимущества ударной дрели шуруповерта DeWalt DCD716D2:

Двухскоростной редуктор;

Быстрозажимной патрон;

Функция реверса;

Легко изменить частоту оборотов;

Можно и вкручивать, и откручивать шурупы;

Функции ударного и безударного сверления;

Два энергоемких аккумулятора;

Удобная подсветка;

Надежный противоударный чемодан.

Комплектация: