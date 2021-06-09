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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
5.0
1
10 897 ₽
13 500 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
    Арт. X1048041302623
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD716D2

      • -2 603 ₽
      10 897 ₽
      13 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302623
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -2 603 ₽
      10 897 ₽
      13 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD716D2 это эффективный инструмент для быстрой установки крепежных изделий. Шуруповерт имеет двухчастотный мотор с механизмом изменения скорости оборота для подбора подходящей силы для каждого типа метиза. Наличие реверсивной функции, изменяющей направление вращающейся оснастки, позволяет не только сверлить отверстия, но и откручивать шурупы. Встроенная подсветка на светодиодной основе увеличивает возможности шуруповерта DeWalt DCD716D2 и помогает работать в условиях плохой освещенности. Для длительной работы предусмотрен аккумуляторный вид зарядки, дающий инструменту мобильность и универсальность. DeWalt DCD716D2 купить можно для применения как в стационарных условиях, так и на открытой площадке: для строительства, ремонта, изготовления изделий. Инструмент может сверлить с ударом, а его патрон легко меняет оснащение. В комплекте прилагается удобный кейс для переноса и хранения шуруповерта.

        Преимущества ударной дрели шуруповерта DeWalt DCD716D2:

        • Двухскоростной редуктор;
        • Быстрозажимной патрон;
        • Функция реверса;
        • Легко изменить частоту оборотов;
        • Можно и вкручивать, и откручивать шурупы;
        • Функции ударного и безударного сверления;
        • Два энергоемких аккумулятора;
        • Удобная подсветка;
        • Надежный противоударный чемодан.

        Комплектация:

        • Дрель-шуруповерт;
        • 2 аккумулятора Li-Ion;
        • Зарядное устройство;
        • Инструкция;
        • Чемодан для хранения.