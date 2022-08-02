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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020
    Арт. Х12713252
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713252
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020 - это инструмент бытового класса, работающий на литий-ионном аккумуляторе мощностью 18 В. Область применения - выполнение легких сверлильных работ в металле и дереве, а также затягивание и ослабление крепежа.

        Преимущества

        • Редуктор с металлическими деталями прослужит долгое время
        • Для серийного закручивания шурупов инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
        • Аккумуляторный инструмент - для работы в помещениях, не обеспеченных электричеством
        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • В комплекте два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 18 В - для длительной непрерывной работы
        • Небольшие габариты и малый вес (всего 1,48 килограмма) - для более удобной работы оператора
        • Дрель поставляется с зарядным устройством, которое оснащена электроникой диагностики аккумулятора, тепловой защитой и аварийной сигнализацией