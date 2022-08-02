Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020
Арт. Х12713252
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020 - это инструмент бытового класса, работающий на литий-ионном аккумуляторе мощностью 18 В. Область применения - выполнение легких сверлильных работ в металле и дереве, а также затягивание и ослабление крепежа.
Преимущества
- Редуктор с металлическими деталями прослужит долгое время
- Для серийного закручивания шурупов инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
- Аккумуляторный инструмент - для работы в помещениях, не обеспеченных электричеством
- Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- В комплекте два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 18 В - для длительной непрерывной работы
- Небольшие габариты и малый вес (всего 1,48 килограмма) - для более удобной работы оператора
- Дрель поставляется с зарядным устройством, которое оснащена электроникой диагностики аккумулятора, тепловой защитой и аварийной сигнализацией