Преимущества

Редуктор с металлическими деталями прослужит долгое время

Для серийного закручивания шурупов инструмент оснащен функцией тормоза двигателя

Аккумуляторный инструмент - для работы в помещениях, не обеспеченных электричеством

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

В комплекте два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 18 В - для длительной непрерывной работы

Небольшие габариты и малый вес (всего 1,48 килограмма) - для более удобной работы оператора

Дрель поставляется с зарядным устройством, которое оснащена электроникой диагностики аккумулятора, тепловой защитой и аварийной сигнализацией

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 18ЭР/10Л 1/4 50020 - это инструмент бытового класса, работающий на литий-ионном аккумуляторе мощностью 18 В. Область применения - выполнение легких сверлильных работ в металле и дереве, а также затягивание и ослабление крепежа.