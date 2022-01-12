Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL

Преимущества

Поддерживать условия проживания в доме или квартире комфортными — значит, постоянно делать небольшой ремонт. Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS10DFL предназначен для закручивания крепежных элементов. Быстрозажимной патрон позволяет экономить время на замене насадок. 21 режим крутящего момента обеспечивает возможность выбора нужного, в зависимости от интенсивности работы. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной.