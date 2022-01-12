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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
    Арт. 77777Х106178
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106178
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		22
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Поддерживать условия проживания в доме или квартире комфортными — значит, постоянно делать небольшой ремонт. Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS10DFL предназначен для закручивания крепежных элементов. Быстрозажимной патрон позволяет экономить время на замене насадок. 21 режим крутящего момента обеспечивает возможность  выбора нужного, в зависимости от интенсивности работы. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной.

        Преимущества

        • Компактная конструкция.
        • Аккумулятор Li-ion - малый вес и большой ресурс.
        • Крутящий момент: 22 Нм
        • Регулируемый момент затяжки
        • Надежный мощный мотор
        • Быстрозажимный патрон
        • Подсветка рабочей зоны