Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS10DFL
Арт. 77777Х106178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|22
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Поддерживать условия проживания в доме или квартире комфортными — значит, постоянно делать небольшой ремонт. Аккумуляторный шуруповерт Hitachi DS10DFL предназначен для закручивания крепежных элементов. Быстрозажимной патрон позволяет экономить время на замене насадок. 21 режим крутящего момента обеспечивает возможность выбора нужного, в зависимости от интенсивности работы. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной.
Преимущества
- Компактная конструкция.
- Аккумулятор Li-ion - малый вес и большой ресурс.
- Крутящий момент: 22 Нм
- Регулируемый момент затяжки
- Надежный мощный мотор
- Быстрозажимный патрон
- Подсветка рабочей зоны